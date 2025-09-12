Karadağ Cumhurbaşkanı ''bizim için hayati'' dedi! Türkiye'nin kapısını çaldı

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Türkiye ziyaretinde çarpıcı mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Karadağ ziyaretiyle birlikte, iki ülke arasında "stratejik ortaklık" konusunda yeni bir mutabakat zaptı imzalanmasının hedeflendiğini açıklayan Milatovic, “Türkiye ile ekonomik işbirliğinde sınır sadece gökyüzüdür” dedi.

"TÜRKİYE İLE ORTAKLIK BİZİM İÇİN HAYATİ"

İstanbul’da düzenlenen Karadağ Milli Günü resepsiyonunda konuşan Milatovic, Türkiye’yi Karadağ’ın en önemli ekonomik ortaklarından biri olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmenin ardından, siyasi diyalogun stratejik seviyeye taşınması için somut adımların atılacağını söyledi.

"Türkiye ile ortaklık bizim için çok önemli" diyen Milatovic, küresel belirsizlikler karşısında stratejik işbirliğinin şart olduğuna işaret etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ZİYARETİ BEKLENİYOR

Milatovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önümüzdeki yıl Karadağ’ı ziyaret etmesini beklediklerini belirterek, “Bu ziyaret ikili bağlarımızı güçlendirmede yeni bir dönüm noktası olacak” dedi. Yeni mutabakat zaptıyla birlikte, "Üst Düzey Siyasi Diyalog Konseyi" kurulacağı ve iki ülke arasında kapsamlı işbirliği fırsatlarının değerlendirileceği bir platform oluşturulacağı duyuruldu.

TÜRKİYE, KARADAĞ'DA EN BÜYÜK YATIRIMCI KONUMUNDA

Karadağ’da on binlerce Türk şirketi bulunduğunu belirten Milatovic, Türkiye’nin Karadağ’daki en büyük yabancı yatırımcı haline geldiğini ifade etti. Özellikle ulaşım, altyapı, yenilenebilir enerji ve turizm sektörlerinde Türk şirketlerinin etkinliğinin arttığını vurguladı.

Milatovic, Karadağ-Sırbistan-Orta Avrupa arasında geliştirilen otoyol projesine birçok Türk firmasının da başvurduğunu belirtti.

"GÖKYÜZÜ SINIRDIR" Milatovic’in şu sözleri dikkat çekti: "Gökyüzü sınırdır’ diye bir söz vardır. Karadağ ve Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğinde gerçekten de sınırın yalnızca gökyüzü olduğuna inanıyorum." 300 BİN KİŞİLİK KARADAĞ DİASPORASI: DOĞAL KÖPRÜ TÜRKİYE Türkiye’de yaklaşık 300 bin Karadağ kökenli vatandaşın yaşadığını ifade eden Milatovic, bu diasporanın iki ülke arasında "doğal bir köprü" olduğunu söyledi. Türkiye'deki Karadağlıların bir kısmının siyasette ve iş dünyasında etkin roller üstlendiğini belirten Cumhurbaşkanı, “Karadağ’daki ailelerine destek olan bu insanlar, ilişkilerin temelini oluşturuyor” dedi.

NATO, AB, ORTAK VİZYON: TÜRKİYE'NİN BÖLGEDEKİ ROLÜ YAPICI

Cumhurbaşkanı Milatovic, Türkiye’nin NATO içindeki rolünü ve Batı Balkanlar’daki yapıcı etkisini de vurguladı. Türkiye’nin, Karadağ ve bölgedeki tüm ülkeler için “istikrar sağlayıcı bir güç” olduğunu söyleyen Milatovic, şunları ekledi:

"Türkiye'nin Orta Doğu'daki istikrarın temel destekçisi olduğunu takdir ediyoruz."

2028 HEDEFİ: KARADAĞ AB YOLUNDA

Karadağ’ın, Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde en ileri düzeyde olduğunu belirten Milatovic, hedeflerinin 2028 itibarıyla AB üyesi olmak olduğunu açıkladı. Türkiye ile bu süreçte AB üzerinden yeni işbirliklerinin kurulabileceğine inandığını söyledi.