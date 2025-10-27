Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Ortaokulda büyük panik! Kantinden aldıkları 'patatesli sıkma' hastanelik etti

Ortaokulda büyük panik! Kantinden aldıkları 'patatesli sıkma' hastanelik etti

- Güncelleme:
Ortaokulda büyük panik! Kantinden aldıkları &#039;patatesli sıkma&#039; hastanelik etti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir ortaokulda 26 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak, müdahaleleri yapıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Şehit Sabri Acem Ortaokulu kantininden bugün yöreye özgü patatesli sıkma yiyen öğrenciler aniden rahatsızlandı.

Zehirlenme şüphesiyle idareciler, durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi.

Ortaokulda büyük panik! Kantinden aldıkları 'patatesli sıkma' hastanelik etti - 1. Resim

HEPSİ TABURCU EDİLDİ

Okula gönderilen ambulanslarla rahatsızlanan 26 öğrenci ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Gerekli müdahaleleri yapılan ve hayati riski bulunmadığı belirtilen öğrencilerin tamamı daha sonra taburcu edildi.

Olayla ilgili tarım, milli eğitim ve belediyeden görevlilerin okulun kantininde inceleme yaptığı ve numuneler aldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

