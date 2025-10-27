Ortaokulda büyük panik! Kantinden aldıkları 'patatesli sıkma' hastanelik etti

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Şehit Sabri Acem Ortaokulu kantininden bugün yöreye özgü patatesli sıkma yiyen öğrenciler aniden rahatsızlandı.

Zehirlenme şüphesiyle idareciler, durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi.

HEPSİ TABURCU EDİLDİ

Okula gönderilen ambulanslarla rahatsızlanan 26 öğrenci ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Gerekli müdahaleleri yapılan ve hayati riski bulunmadığı belirtilen öğrencilerin tamamı daha sonra taburcu edildi.

Olayla ilgili tarım, milli eğitim ve belediyeden görevlilerin okulun kantininde inceleme yaptığı ve numuneler aldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.