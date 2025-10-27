Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Başsavcılıktan açıklama: Bahis soruşturması derinleşecek

Başsavcılıktan açıklama: Bahis soruşturması derinleşecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 371 hakemin bahis hesabının bulunduğunu, 152'sinin ise aktif olarak bahis oynadığını duyurdu. ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu açıklamanın süren soruşturma dosyası bakımından ihbar niteliğinde kabul edildiğini bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, toplumun ekonomik ve sosyolojik yarası haline gelen yasa dışı bahis oyunları hakkında sürekli ve kararlı bir mücadelenin devam ettiği, buna dair soruşturmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğine" ilişkin basın açıklamasından sonra konunun adli soruşturma süreciyle de ilgili olması nedeniyle açıklama yapmak gereğinin hasıl olduğu ifade edildi.

"HER İKİ DOSYA BİRLEŞTİRİLDİ"

Başsavcılık tarafından futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakemin karıştığı öne sürülen bahis oynama iddiası kapsamında nisan ayında soruşturma başlatıldığına dikkat çekilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Bu soruşturma devam ederken başkaca bir kısım hakemin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurusuyla, MHK hakkında ayrıca soruşturma işlemi başlatıldığına dair haberlerden sonra, zaten devam eden mevcut soruşturma nedeniyle talep üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bulunan bu yeni soruşturma yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiş olup her iki soruşturma dosyası birleştirilerek tek dosya üzerinden araştırmalar devam etmektedir."

"SORUŞTURMA DAHA DA DERİNLEŞEREK SÜRDÜRÜLECEK"

Açıklamada, "27 Ekim tarihinde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı 'bahis hesabı bulunan hakemler' açıklaması da ayrıca devam eden soruşturma dosyası bakımından ihbar niteliğinde kabul edilmektedir. Bu hakemlerin tespiti ile haklarında '6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet', '7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na muhalefet', '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' ve ayrıca tespit edilecek diğer suç iddiaları bakımından devam eden mevcut soruşturma daha da derinleştirilerek sürdürülecektir." ifadelerine yer verildi.

