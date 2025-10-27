Karadağ’da Türklere ırkçı saldırı! Restoran ateşe verildi

Karadağ’ın başkenti Podgorica’da, bir Türk vatandaşına ait restoranın camları kırıldı, içerisi ateşe verildi.

İki gün önce Zabjelo semtinde bir gencin bıçaklanarak ağır yaralanmasının ardından gerilim tırmandı.

RTCG’nin yayınladığı görüntülere göre, Podgorica’daki Türk restoranı saldırının hedefi oldu. Ivana Crnojevića Bulvarı üzerindeki restoran tamamen tahrip edildi, içerideki mutfak bölümü ise küle döndü.

"İNSANLARIN TEPKİLERİNİ ANLIYORUM"

Restoran sahibi Türk vatandaşı, yerel basına yaptığı açıklamada olaydan dolayı öfke duymadığını belirterek, "İnsanların tepkilerini anlıyorum, haklılar. Benim ülkemde benzer bir şey olsaydı ben de aynı şekilde tepki verirdim." dedi.

POLİS 45 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Polis, Zabjelo’daki bıçaklı saldırının ardından başkent genelinde geniş çaplı operasyon başlattı.

Bir Türk vatandaşı N.D. (54) ve bir Azerbaycan vatandaşı Y.G. (31), 25 yaşındaki M.J.’yi yaraladıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Toplamda 45 kişi gözaltına alınırken, Karadağ topraklarında kalışlarının yasal olup olmadığı da inceleniyor.

TÜRK RESTORANINA SALDIRI SONRASI KARADAĞ'DA TÜRK KARŞITI SLOGANLAR

Saldırı haberinin ardından çok sayıda kişi sokaklara çıktı, bazı grupların Türkler aleyhine sloganlar attığı duyuldu.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, kentte güvenlik önlemleri artırıldı.

TÜRKİYE'DEN DİPLOMATİK ADIM

Gerilimin büyümesi üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakanı Milojko Spajiç ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç ile telefonla görüştü.

Fidan görüşmede, Türk vatandaşlarının güvenliği ve haklarının korunması için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Karadağ hükümeti, Türk vatandaşlarının güvenliği konusunda güvence verdi.

KARADAĞ VİZESİZ REJİMİ ASKIYA ALDI

Karadağ Başbakanı Spajiç, olayların ardından yaptığı açıklamada, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alınacağını duyurdu.

Spajiç, “Acil bir prosedür kapsamında, Türk vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak durdurma kararı alacağız.” ifadelerini kullandı.

ANKARA: VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİ İÇİN TÜM TEDBİRLER ALINDI

Dışişleri Bakanlığı, hafta sonu yaşanan olayların ardından yazılı açıklama yaparak,“Karadağ makamlarıyla anında temas kurulmuş, vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemler alınmıştır.” bilgisini paylaştı.

Bakanlık, gelişmelerin tüm boyutlarıyla yakından takip edildiğini ve Karadağ makamlarıyla koordinasyonun sürdüğünü iletti.