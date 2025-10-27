Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Lazio maçı sonu oldu! Juventus'ta Igor Tudor dönemi sona erdi

Lazio maçı sonu oldu! Juventus'ta Igor Tudor dönemi sona erdi

Lazio ile deplasmanda karşılaşan Igor Tudor yönetimindeki Juventus kötü gidişata dur diyemedi. Maçtan 1-0 mağlup ayrılan Juventus'ta yönetim, teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayırdı.

Juventus, son olarak Lazio deplasmanından 1-0 mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son maçtan da mağlup ayrılınmasının ardından Mart 2025'te göreve gelen Hırvat teknik adam Tudor ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Lazio maçı sonu oldu! Juventus'ta Igor Tudor dönemi sona erdi - 1. Resim

Udinese ile 29 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçta takımın başında geçici olarak Massimiliano Brambilla'nın yer alacağı ifade edildi.

Tudor yönetimindeki Juventus, Şampiyonlar Ligi ve Serie A'da çıktığı son 8 maçta galip gelemedi. Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın da forma giydiği siyah-beyazlı ekip, Serie A'da 12 puanla 8'inci, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 puanla 25'inci sırada yer aldı.

