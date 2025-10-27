Sadettin Saran'dan bahis skandalı için ilk açıklama: Haklılığımız ortaya çıkıyor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun duyurduğu Türk hakemliğindeki bahis skandalı hakkında ilk açıklamayı yaptı.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Sadettin Saran, "İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları bir spor adamı ve Fenerbahçe Başkanı olarak beni mutlu etti. Üzerine gidilmiş olması anlamında mutlu oldum. Fenerbahçe olarak bunu en çok dile getiren kulüplerin başındayız. Haklılığımız ortaya çıkıyor. Türk futbolu adına vahim, şok edici şeyler. Ortaya çıkması umut verici. Hacıosmanoğlu ve federasyonunu kutluyorum. Sonuna kadar gideceklerine inanıyorum. Biz de takipçisi olacağız. İstanbul'a dönünce bizzat ilgileneceğiz" ifadelerini kullandı.

"ORTAYA ÇIKMASI UZUN ZAMAN ALDI"

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, "İnşallah milat olur ve bir daha böyle şeyler yaşanmaz. Bunu hep dile getiriyorduk ama ortaya çıkması uzun zaman aldı. Bunu ortaya çıkaranları kutluyorum. Üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız, takipçisi olacağız" dedi.