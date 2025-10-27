Ben Onun Annesiyim hangi gün, yeni bölüm ne zaman? Oyuncu kadrosu ile yeni dizi Ben Onun Annesiyim gündemde!

Ben Onun Annesiyim hangi gün, yeni bölüm ne zaman merakla araştırılıyor. İlk bölümüyle 24 Ekim’de izleyicilerle buluşan yapım, sürükleyici hikayesiyle sosyal medyada da gündem oldu. Dizinin 2. bölümü ise şimdiden heyecanla bekleniyor.

BEN ONUN ANNESİYİM HANGİ GÜN?

NOW TV’nin yeni dizisi Ben Onun Annesiyim her Cuma akşamı saat 20.00’de ekranlarda izleyiciyle buluşuyor. Dizi duygusal ve sürükleyici hikayesiyle sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer aldı.

BEN ONUN ANNESİYİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ben Onun Annesiyim yeni bölüm 31 Ekim Cuma saat 20.00’de NOW TV ekranlarında yayınlanacak. İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan yapım, ikinci bölümüyle hikayesini derinleştirmeye hazırlanıyor.

BEN ONUN ANNESİYİM 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İlk bölümde, kocasını öldürmekle suçlanarak cezaevine giren Ayşe’nin dramatik hikayesi anlatıldı. Cezaevinde doğurduğu kızını kayınvalidesi Suna’ya emanet eden Ayşe, özgürlüğüne kavuştuktan sonra yıllardır kandırıldığını öğrendi.

Fotoğraflarda gördüğü çocuğun aslında kendi kızı olmadığını fark eden Ayşe, kızının başka bir aile tarafından evlat edinildiğini öğrenince bakıcı kimliğiyle onun hayatına girdi. Kızına kavuşmak için her şeyi göze alan Ayşe’nin mücadelesi her Cuma günü ekranlara gelmeye devam edecek.

BEN ONUN ANNESİYİM 2. BÖLÜM NE ZAMAN?

Ben Onun Annesiyim 2. bölüm 31 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’de yayınlanacak. Yeni bölümde Ayşe’nin kimliğini gizleyerek kızı Zeynep’e yaklaşmaya çalışması ve Suna ile Kemal arasındaki gerilim ekranlarda olacak.

BEN ONUN ANNESİYİM OYUNCU KADROSU

Ben Onun Annesiyim dizisinin başrollerinde Funda Eryiğit (Ayşe), Caner Cindoruk (Kemal), Zerrin Tekindor (Suna) ve Azra Aksu (Zeynep) yer alıyor. Yapımcılığını Fatih Aksoy, yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut, senaryosunu ise Özge Aras üstleniyor.