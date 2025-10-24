Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ben Onun Annesiyim nerede, hangi semtlerde çekiliyor?

Now TV'nin yeni iddialı dizisi Ben Onun Annesiyim, duygusal hikayesi ve güçlü kadrosuyla ekrana gelmeye hazırlanırken, çekim mekanları izleyiciler tarafından merak ediliyor. İstanbul'un tarihi ve modern semtleri, dizinin hikayesini destekleyen mekanlar olarak ortaya çıktı. Ben Onun Annesiyim çekim yerleri, setin kurulduğu semtler merak konusu.

Güney Kore'nin Lie After Lie uyarlaması olan Ben Onun Annesiyim, 24 Ekim 2025 Cuma akşamı saat 20:00'de ilk bölümüyle Now TV'de yayınlanmaya başlıyor. Ben Onun Annesiyim nerede, hangi semtlerde çekiliyor araştırılmaya başlandı. 

BEN ONUN ANNESİYİM NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri İstanbul’un tarihi dokusunu modern şehir görüntüleriyle harmanlayan bölgelerinde gerçekleştiriliyor. Çekim ekibi, hem karakterlerin yaşadığı yerleri yansıtmak hem de şehir kimliğini ön plana çıkarmak amacıyla özenle seçilmiş mekanlarda çalışıyor.

Çekimlerin büyük bölümü Beykoz’da yer alan stüdyolarla çevresindeki konut bölgelerinde yapılıyor. Fatih, Kartal ve Sarıyer gibi ilçelerde öne çıkıyor. 

Ben Onun Annesiyim nerede, hangi semtlerde çekiliyor? - 1. Resim

BEN ONUN ANNESİYİM HANGİ SEMTLERDE ÇEKİLİYOR?

Ben Onun Annesiyim dizisinin çekimleri Beykoz’un yanı sıra Kartal ve Fatih ilçelerinde de devam ediyor. Dizi ekibi, farklı semtlerin sunduğu görsel çeşitlilik sayesinde hikayenin ruhuna uygun bir atmosfer oluşturdu.

Ben Onun Annesiyim nerede, hangi semtlerde çekiliyor? - 2. Resim

BEN ONUN ANNESİYİM ÇEKİM YERLERİ VE SET MEKANLARI

Yapımın çekimlerinde konut alanlarının yanı sıra kafe, okul, hastane ve adliye gibi kamuya açık mekanlar da kullanılıyor. Hikayenin önemli bir kısmı Ayşe’nin kızına kavuşma mücadelesi etrafında şekillendiği için, set mekanları da karakterin yaşadığı duygusal kırılmaları yansıtacak şekilde seçildi.

Tarihin "en büyük" konut projesi hayata geçiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıklıyor
