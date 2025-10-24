Ben Onun Annesiyim oyuncuları kim? Karakterleri belli oldu

Ben Onun Annesiyim karakterleri dizinin ilk bölümü öncesi araştırılıyor. Güney Kore yapımı Lie After Lie dizisinden uyarlanan yapım, hikayesinin yanı sıra güçlü oyuncu kadrosuyla da gündemde.

BEN ONUN ANNESİYİM OYUNCULARI

Dizinin başrollerinde Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor yer alıyor. Çocuk oyuncu Azra Aksu da hikayenin merkezinde yer alıyor. Öte yandan Günay Karacaoğlu, Serhat Özcan, Gürsu Gür, Zeynep Özder ve Sema Öztürk gibi başarılı isimler bulunuyor. Yapım, bu kadrosuyla sezonun iddialı yapımlarından biri olmayı hedefliyor.

BEN ONUN ANNESİYİM KARAKTERLERİ

Ayşe (Funda Eryiğit): Genç yaşta büyük bir trajediyle suçlanan Ayşe, yıllar sonra özgürlüğüne kavuşur ve tek amacı kızına yeniden sarılmaktır.

Kemal (Caner Cindoruk): Kızına tek başına babalık yapan karizmatik bir adamdır. Ayşe ile karşılaşması hayatındaki dengeleri altüst eder.

Suna (Zerrin Tekindor): Oğlunun ölümünden Ayşe’yi sorumlu tutan güçlü bir kadındır. Çevresine karşı zarif ama derinlerde manipülatif bir karakterdir.

Zeynep (Azra Aksu): Onu evlatlık alan babası Kemal'e sıkı sıkıya bağlıdır. Annesi Ayşe ile karşılaşması hikayenin kırılma noktalarından birini oluşturacak.

BEN ONUN ANNESİYİM DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ben Onun Annesiyim dizisi NOW TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizi, her Cuma akşamı saat 20.00’de izleyiciyle buluşuyor. Yayınlanan tanıtım videoları ve ilk bölüm tepkileri, dizinin sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olacağına işaret ediyor.

Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut’un üstlendiği dizinin senaryosu Özge Aras tarafından kaleme alınıyor. Medyapım imzası taşıyan yapım, uyarlama senaryonun yerelleştirilmiş versiyonuyla dikkat çekiyor.