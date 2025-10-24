Ben Onun Annesiyim uyarlama mı, konusu ne? İlk bölümü bu akşam!

Ben Onun Annesiyim uyarlama mı, konusu ne araştırılıyor. NOW TV’nin yeni sezon dizilerinden Ben Onun Annesiyim, hem konusu hem de kadrosuyla yayın öncesinde merak uyandırdı.

BEN ONUN ANNESİYİM DİZİSİ UYARLAMA MI?

Dizi, Güney Kore’de ses getiren “Lie After Lie” adlı yapımdan uyarlanıyor. Orijinal dizinin sarsıcı hikayesi, Türk televizyon izleyicisinin beklentilerine uygun şekilde yeniden kurgulandı.

Yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut’un oturduğu dizinin senaryosu Özge Aras tarafından kaleme alınıyor. Kadroda Funda Eryiğit, Caner Cindoruk, Azra Aksu, Zerrin Tekindor, Günay Karacaoğlu, Serhat Özcan, Gürsu Gür, Zeynep Özder ve Sema Öztürk gibi başarılı isimler yer alıyor.

BEN ONUN ANNESİYİM KONUSU NE?

Ben Onun Annesiyim dizisi, haksız yere cezaevine giren bir annenin çocuğuna kavuşma mücadelesini merkeze alıyor. Funda Eryiğit’in canlandırdığı Ayşe karakteri, yıllar boyunca kocasını öldürmekle suçlanıyor ve özgürlüğünü kaybediyor. Cezaevinden çıktıktan sonra ise tek amacı elinden alınan kızına yeniden kavuşmak. Ancak bu yol hiç de kolay değil.

Kızı, zaman içinde başka bir adam tarafından evlat edinilmiş ve Ayşe’nin kim olduğunu bilmeden büyümüştür. Ayşe, kızına kavuşabilmek için hem Kemal’in (Caner Cindoruk) güvenini kazanmak hem de geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Bu zorlu süreçte karşısındaki en büyük engel ise oğlunun ölümünden onu sorumlu tutan eski kayınvalidesi Suna (Zerrin Tekindor) olur.

BEN ONUN ANNESİYİM SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

NOW TV'de 20.00'de başlayacak Ben Onun Annesiyim dizisi, 22.15'te sona erecek ve ardından dizi tekrar bölümüyle yeniden ekranda olacak