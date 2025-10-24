24 Ekim Cuma dizileri! Bu akşam hangi diziler var, saat kaçta?

Televizyon izleyicileri için haftanın en hareketli günlerinden biri olan Cuma akşamı yine birbirinden farklı yapımlarla dolu geçecek. Popüler diziler, yarışmalar ve filmler ulusal kanalların yayın akışlarında yerini aldı. 24 Ekim 2025 Cuma akşamı yayınlanacak yapımlar, prime time saatlerinde geniş bir izleyici kitlesiyle buluşacak.

24 EKİM CUMA DİZİLERİ!

Ulusal kanalların 24 Ekim Cuma akşamı yayın akışında güçlü yapımlar dikkat çekiyor. ATV’de sezonun iddialı dizilerinden “Aşk ve Gözyaşı” tekrar bölümüyle saat 20.00’de ekranlara gelecek. Kanal D’nin uzun soluklu dizisi “Arka Sokaklar” yine aynı saatte yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

Show TV ekranlarında ise sezonun çok izlenen dizilerinden “Kızılcık Şerbeti” yeni bölümü yayınlanacak. NOW TV izleyicileri saat 20.00’de sezonun yeni dizisi “Ben Onun Annesiyim”i ilk bölümüyle izleyebilecek. TRT 1 ekranlarında “Taşacak Bu Deniz” dizisi yeni bölümüyle prime time kuşağında yer alırken, TV8’de “MasterChef Türkiye” yarışması yeni bölümüyle seyircinin karşısına çıkacak.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR, SAAT KAÇTA?

Cuma akşamı dizi ve program tercihleri geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor. Kanal D’nin sevilen dizisi “Arka Sokaklar” 20.00’de, Show TV’nin gözde dizisi “Kızılcık Şerbeti” ise aynı saatte başlayacak. Dram yapımları sevenler ATV’de “Aşk ve Gözyaşı”nı izleyebilecek.

NOW TV ekranlarında ilk bölümüyle ekranda olan “Ben Onun Annesiyim” dizisi izleyiciyle buluşurken, TRT 1 ekranlarında dramatik yapım “Taşacak Bu Deniz” yayınlanacak. TV8 izleyicileri içinse rekabet dolu “MasterChef Türkiye” yarışması prime time’ın dikkat çeken yapımlarından biri olacak.

24 EKİM 2025 CUMA YAYIN AKIŞI

ATV: 20.00 Aşk ve Gözyaşı

Kanal D: 20.00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

NOW TV: 20.00 Ben Onun Annesiyim (Yeni Bölüm)

Show TV: 20.00 Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)

Star TV: 20.00 Şaban Oğlu Şaban (Film)

TRT 1: 20.00 Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)

TV8: 20.00 MasterChef Türkiye