Aşk ve Gözyaşı senaristi kim, neden değişti?

Sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan dizide beklenmedik bir senarist krizi yaşandı. Aşk ve Gözyaşı 6. bölümün bu hafta ekrana gelmemesi, sosyal medyada dizinin akıbetine dair pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi.

AŞK VE GÖZYAŞI SENARİSTİ KİM?

Aşk ve Gözyaşı dizisinin senaryosunu ilk üç bölüm boyunca Dilara Pamuk kaleme aldı. Pamuk’un ayrılığından sonra dizinin senaryo süreci yapım şirketinin iç yazı ekibine devredildi. Proje, O3 Medya ile Dass Yapım ortaklığında Queen of Tears dizisinin yerli uyarlaması olarak hazırlanıyor.

Dilara Pamuk’un ardından yapım şirketi görüşmeleri sürdürse de yaşanan yapısal değişiklikler ve hikayenin yeniden şekillenmesi, yazım sürecinin uzamasına yol açtı. Bu durum, 6. bölümün yayın tarihini de etkiledi.

AŞK VE GÖZYAŞI SENARİSTİ NEDEN DEĞİŞTİ?

Senarist değişikliğinin projede yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle yaşandığı düşünülüyor. Öne sürülen iddialara göre ilk bölümlerde duygusal hikaye çizgisi yakalayan senaryo, sonraki aşamalarda uyarlama formatla ilgili bazı stratejik revizyonlara ihtiyaç duydu. Bu durum senarist ekibin değişmesine yol açtı.

Yapım ekibi, diziye yeni karakterler ekleyerek hikayeyi daha geniş bir çerçeveye oturtmayı planlıyor. Yönetmen koltuğunun da Çağatay Tosun’a geçmesiyle birlikte yeni senaryo süreci diziye yeni bir yön kazandırmayı amaçlıyor. Bu nedenle 6. bölümün yayını bir hafta ertelendi.

DİZİ FİNAL Mİ YAPACAK?

Senarist değişikliği sonrası bazı izleyiciler dizinin erken final yapacağı yönünde iddialar ortaya attı. Ancak yapım şirketi dizinin yayınına planlandığı şekilde devam edeceği yönünde açıklama yaptı. Hatta hikayenin yeni karakterlerle daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.