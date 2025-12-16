Fenerbahçe, Süper Lig'in 16'ıncı haftasında konuk ettiği Konyaspor'u 4-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından yayıncı kuruluşta karşılaşmayı değerlendiren teknik direktör Tolunay Kafkas, sarı-lacivertli takımın forvet ihtiyacı olduğunu belirtirken, canlı yayında isim de vererek öneride bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'la karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Anderson Talisca (2), Mert Müldür ve Marco Asensio'nun golleriyle mücadeleyi 4-0 kazanarak, bir haftalık aranın ardından yeniden ikincilik koltuğuna oturdu. Maçın ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'ta mücadeleyi değerlendiren Tolunay Kafkas, sarı-lacivertli ekibin devre arasında forvet takviyesi yapması gerektiğini söyledi.

Anderson Talisca - Marco Asensio

"FENERBAHÇE EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR"

Tolunay Kafkas, "Çok iyi bir 45 dakika, her anlamda. Çok iyi bir Fenerbahçe var ama ikinci devreyi anlamlandıramıyorum. Aynı tempoda oynaması gerekir büyük takımın. Farkı artırması gerekir. Rakibin kim olduğu önemli değil, atabildiğin kadar atman lazım. 4-0 yadsınacak bir skor değil. Yollarına emin adımlarla ilerliyorlar. Fenerbahçe'nin iyi oyununu tebrik etmek ve kutlamak lazım. Bence oyun oturdu. Mourinho hep arayış içindeydi. Tedesco'nun bir oyun felsefesi var" dedi.

Tolunay Kafkas

"AKLIMA LUKAKU GELİYOR"

Devre arası transfer dönemine dair konuşan Kafkas, "Fenerbahçe'nin olmazsa olmaz işlerinden bir tanesi santfor. Net bir santfor alması lazım. Ligin bir kimyası var. Sırtı dönük santrfora ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Sörloth olabilir, ona benzer bir isim gelebilir. Daha üst kaliteye çıktığınız zaman maliyetler artıyor. Tipik 9 numarayı bulmak çok zor. Fenerbahçe böyle bir oyuncu bulursa çok fark oluşturur. Benim aklıma Lukaku geliyor, çok yakışır Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'nin bir tane de kanat oyuncusu alması lazım" ifadelerini kullandı.

Romelu Lukaku

Haberle İlgili Daha Fazlası