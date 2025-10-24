Başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç’un yer aldığı diziyle ilgili yeni gelişmeler dizinin hayranları tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, Aşk ve Gözyaşı 6. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı, yeni bölüm neden yok?

AŞK VE GÖZYAŞI 6. BÖLÜM FRAGMANI NEDEN YAYINLANMADI?

ATV ekranlarında yayınlanan Aşk ve Gözyaşı dizisinin 6. bölüm fragmanı beklenildiği gibi paylaşılmadı. İzleyiciler fragmanın gecikmesiyle birlikte “Aşk ve Gözyaşı yeni bölüm neden yok?” sorusuna cevap aramaya başladı.

İddiaya göre yapım ekibinde yaşanan senarist değişimi nedeniyle senaryoda bazı revizyonlar yapıldığı için çekim takviminde gecikmeye neden oldu. 24 Ekim Cuma akşamı ekrana gelmesi planlanan yeni bölüm tamamlanamadığından fragman da bu nedenle yayınlanmadı.

AŞK VE GÖZYAŞI YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Aşk ve Gözyaşı dizisi, bu hafta ATV yayın akışında yer almadı. Normal şartlarda 24 Ekim Cuma günü ekrana gelmesi beklenen yeni bölüm yerine, dizinin özel bölümü yayınlanacak.

Kanal, dizinin yeni bölümüyle ilgili gecikmeyi resmen doğruladı. Yapım ekibi, senaryodaki yeniliklerin ve değişen yazar kadrosunun, yeni bölümlerin daha güçlü bir şekilde ekrana dönmesi için gerekli olduğunu belirtti. Bu nedenle dizinin 6. bölümü 31 Ekim Cuma akşamı izleyiciyle buluşacak.

AŞK VE GÖZYAŞI BİTTİ Mİ?

Dizinin yayınlanmaması “Aşk ve Gözyaşı final mi yaptı?” sorularını da gündeme taşıdı. Ortaya atılan iddialar ise doğru değil. Yapım şirketi, dizinin bitmediğini, yalnızca kısa süreli bir yayın arası verildiğini açıkladı.

Yeni senaryo düzenlemeleriyle birlikte dizinin daha güçlü bir şekilde devam edeceği öğrenildi. Aşk ve Gözyaşı 31 Ekim’de yeni bölümüyle yeniden ekrana gelecek.