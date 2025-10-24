Merdan Yanardağ kimdir, neden gözaltına alındı?

Tele1 TV'nin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alındı. Ardından Merdan Yanardağ kimdir, ne iş yapıyor ve neden gözaltına alındı araştırılıyor.

MERDAN YANARDAĞ KİMDİR?

Merdan Yanardağ, 1959 yılında Sivas’ın Divriği ilçesinde doğdu. İstanbul’da eğitim hayatını tamamlayan Yanardağ, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede yüksek lisans, Maltepe Üniversitesi’nde sosyoloji doktorası yaptı. Öğrencilik yıllarında siyasal hareketlilik içinde aktif rol aldı. Üniversite son sınıf öğrencisiyken 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası gözaltına alındı ve bir süre tutuklu kaldı.

Gazeteciliğe 1985 yılında Günaydın gazetesinde muhabir olarak başlayan Yanardağ, Sabah, Hürriyet, Aydınlık ve Gündem gibi gazetelerde çalıştı. Görsel medya kariyerinde HBB, Kanal 6, atv ve Kanaltürk gibi kanallarda görev yaptı. 2017’den itibaren Tele1 televizyonunun kurucusu ve genel yayın yönetmeni olarak görev yapıyor. Aynı zamanda çok sayıda kitap kaleme almıştır.

MERDAN YANARDAĞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü casusluk soruşturması kapsamında, Merdan Yanardağ hakkında “casusluk” ve “çıkar amaçlı suç örgütü” suçlamalarıyla işlem başlatıldı. Soruşturma, yabancı ülkelere ajanlık yaptığı belirlenen Hüseyin Gün isimli bir kişinin dijital materyallerinde bulunan gizli askeri bilgiler, pasaport görüntüleri ve bağlantılardan yola çıkılarak genişletildi.

Bu kapsamda Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ da soruşturmaya dahil edildi. Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Yanardağ, 24 Ekim sabahı gözaltına alındı.