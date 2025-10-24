Yüzü şişince ‘darp edildi’ denildi, Nagihan Karadere gerçeği açıkladı

Son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü sporcu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda yüzünün şiştiğini belirterek “Bana nazar değdi” ifadelerini kullanmıştı. Ancak sosyal medyada, Karadere’nin bir tartışma sonucu darp edildiğine dair iddialar ortaya atıldı.

Bu söylentilerin yayılması üzerine Nagihan Karadere sessizliğini bozdu.

Ünlü sporcu, yüzündeki şişliğin herhangi bir kavga, darp ya da dışsal müdahale sonucu oluşmadığını vurguladı. Yaşadığı durumun tamamen kişisel bir sağlık probleminden kaynaklandığını belirten Karadere, bu asılsız haberlerden rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

‘DAYAK YEDİ’ HABERLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

“Beni dövebilecek insan daha anasının karnından doğmadı” diyen Karadere, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal medyada bazı haberler çıkmış, sevenlerim bana atmış. Ben de görünce şoke oldum, inanamadım. Başlık şu, 'Nagihan Karadere bir olaya karıştı, dayak yedi, yüzü gözü ondan dolayı morardı' diye. Arkadaşlar böyle bir şey söz konusu değil, böyle bir şey yaşanmadı. Böyle bir ortamda kolay kolay bulunmam. Herhalde benim Survivor'daki karakterimden dolayı öyle düşünüyor olabilirler. Benim o görüntüm Survivor finalimdeki görüntüm. Çarptırılmış bir haber diyebiliriz. Herhangi bir darp söz konusu değil. Tamamıyla benimle alakalı sıkıntı. Sağlık sorunu diyelim, nazar diyelim. Survivor’da yaşanan olaylar çok başka. Gerçek hayatta yaşanan olaylar çok başka.”

“BENİ DÖVECEK İNSAN ANASININ KARNINDAN DOĞMADI

Karadere, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek istediğini belirterek, sevenlerine ve takipçilerine sağlık durumunun iyi olduğunu, herhangi bir olumsuz durumun söz konusu olmadığını da ekledi. Ünlü sporcu “Beni dövebilecek insan daha anasının karnından doğmadı. Şiddete de karşıyız” sözleriyle açıklamasını noktaladı.