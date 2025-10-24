Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Yüzü şişince ‘darp edildi’ denildi, Nagihan Karadere gerçeği açıkladı

Yüzü şişince ‘darp edildi’ denildi, Nagihan Karadere gerçeği açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yüzü şişince ‘darp edildi’ denildi, Nagihan Karadere gerçeği açıkladı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor yarışmasındaki hırslı ve mücadeleci karakteriyle tanınan Nagihan Karadere, yüzündeki şişliğin ardından ortaya atılan “darp edildi” iddialarına sert bir dille cevap verdi.

Son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü sporcu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda yüzünün şiştiğini belirterek “Bana nazar değdi” ifadelerini kullanmıştı. Ancak sosyal medyada, Karadere’nin bir tartışma sonucu darp edildiğine dair iddialar ortaya atıldı.
Bu söylentilerin yayılması üzerine Nagihan Karadere sessizliğini bozdu.

Ünlü sporcu, yüzündeki şişliğin herhangi bir kavga, darp ya da dışsal müdahale sonucu oluşmadığını vurguladı. Yaşadığı durumun tamamen kişisel bir sağlık probleminden kaynaklandığını belirten Karadere, bu asılsız haberlerden rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

Yüzü şişince ‘darp edildi’ denildi, Nagihan Karadere gerçeği açıkladı - 1. Resim

‘DAYAK YEDİ’ HABERLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

“Beni dövebilecek insan daha anasının karnından doğmadı” diyen Karadere, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal medyada bazı haberler çıkmış, sevenlerim bana atmış. Ben de görünce şoke oldum, inanamadım. Başlık şu, 'Nagihan Karadere bir olaya karıştı, dayak yedi, yüzü gözü ondan dolayı morardı' diye. Arkadaşlar böyle bir şey söz konusu değil, böyle bir şey yaşanmadı. Böyle bir ortamda kolay kolay bulunmam. Herhalde benim Survivor'daki karakterimden dolayı öyle düşünüyor olabilirler. Benim o görüntüm Survivor finalimdeki görüntüm. Çarptırılmış bir haber diyebiliriz. Herhangi bir darp söz konusu değil. Tamamıyla benimle alakalı sıkıntı. Sağlık sorunu diyelim, nazar diyelim. Survivor’da yaşanan olaylar çok başka. Gerçek hayatta yaşanan olaylar çok başka.”

Yüzü şişince ‘darp edildi’ denildi, Nagihan Karadere gerçeği açıkladı - 2. Resim

“BENİ DÖVECEK İNSAN ANASININ KARNINDAN DOĞMADI

Karadere, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek istediğini belirterek, sevenlerine ve takipçilerine sağlık durumunun iyi olduğunu, herhangi bir olumsuz durumun söz konusu olmadığını da ekledi. Ünlü sporcu “Beni dövebilecek insan daha anasının karnından doğmadı. Şiddete de karşıyız” sözleriyle açıklamasını noktaladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul Senin uygulamasında milyonların verileri sızdırıldı! 15 kişi gözaltında
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İrem Helvacıoğlu’nun başına 12 dikiş atılmıştı: İşte korkunç kazanın görüntüleri - MagazinKaza anının görüntüleri ortaya çıktıGünlerdir uyutulan Fatih Ürek'in tedavisi sürüyor… Hastaneden yeni açıklama - MagazinGünlerdir uyutulan Fatih Ürek'in tedavisi sürüyor… Hastaneden yeni açıklamaYeni anne İrem Helvacıoğlu yaşadığı kazayı anlattı! “Motosiklet bize biçercesine vurdu” - MagazinYaşadığı kazayı anlattı: Motosiklet biçercesine vurduYeşilçam oyuncusu Neşe Aksoy vefat etti, ölüm nedeni belli oldu - MagazinYeşilçam oyuncusu Neşe Aksoy vefat ettiGüllü’nün son klibi… Kamera arkası görüntüleri paylaşıldı - MagazinGüllü’nün son klibi… Kamera arkası görüntüleri paylaşıldıSurvivor All Star 2026’ya bir isim daha! Acun Ilıcalı şarkıcı Keremcem'i duyurdu - MagazinSurvivor All Star 2026’ya bir isim daha! Acun Ilıcalı şarkıcı Keremcem'i duyurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...