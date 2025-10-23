Yeni anne İrem Helvacıoğlu yaşadığı kazayı anlattı! “Motosiklet bize biçercesine vurdu”

“Sen Anlat Karadeniz” , “Kaçış” , “Yürek Çıkmazı” gibi birçok projede yer alan İrem Helvacıoğlu, 7 gün önce doğan kızı Sora ile annelik mutluluğunu yaşarken, bu kez talihsiz bir kazayla gündeme geldi.

İlgili Haber İrem Helvacıoğlu ve bebeğinin üzerine motosiklet fırladı! Ünlü oyuncudan ilk haber geldi

İstanbul Bağdat Caddesi üzerinde eşi Ural Kaspar ve bebekleriyle yürüyüş yaptığı sırada, bir kazaya karışan motosikletin çarpması sonucu İrem Helvacıoğlu ve ailesi yaralandı.

“BAŞIMA 12 DİKİŞ ATILDI”

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazaya ilişkin soruşturma başlatırken, ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu da yaşanan olayla ilgili açıklamada bulundu. Helvacıoğlu, yaşadığı dehşet anlarını şu şekilde aktardı:

“Öncelikle merak eden, arayan herkese çok teşekkür ederiz. Trafik kurallarının ihlali sonucu meydana gelen bir kazaya, kaldırımda evimize giderken ne yazık ki biz de maruz kaldık. Arkamızda seyreden bir araç ile motosikletin çarpışması sonucu savrulan motosiklet, biz kaldırımda yürürken adeta biçercesine vurdu. O sırada Sora kucağımdaydı. Onu sıkıca kavradığım için düşme sırasında başımın üzerine düştüm. Başıma aldığım darbe sonucu açılan yarama 10-12 dikiş atıldı. Geçmişte yaşadığım kaza nedeniyle oluşan sinir hasarım yeniden nüksetti.”

“ŞÜKÜR SEBEBİMİZ KIZIMIZI KORUYABİLMİŞ OLMAMIZ”

İrem Helvacıoğlu, kazada eşinin de sakatlandığını ancak bebeklerinin zarar görmemesinin en büyük tesellileri olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: