İstanbul Senin uygulamasında milyonların verileri sızdırıldı! 15 kişi gözaltında

İstanbul Senin uygulamasında milyonların verileri sızdırıldı! 15 kişi gözaltında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

"İstanbul Senin" uygulaması üzerinden kişisel verilerin sızdırılması ve naylon fatura kesilmesiyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda "İstanbul Senin" isimli uygulama üzerinden 4.7 milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırılması, 3.7 milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin 'darkweb'de satışa çıkartılması ve aynı uygulama içerisinde yer alan "İBB Hanem" isimli alt uygulama içerisine 11 milyon kişinin sandık verilerinin işlenerek program dışına sızdırılması tespitiyle ilgili programlarda yönetici ve İBB iştiraki şirketler dahil 6 ayrı şirkette yönetici ve diğer görevlerde bulunan, örgüt yöneticileri ile ilişkisi tespit edilen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Öte yandan, firari örgüt yöneticisi Murat Güliibrahimoğlu’nun şirketlerine naylon fatura kesme eylemlerinde iştirak ettiği belirlenen 2 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi. Toplam 15 şüpheli hakkında ‘kişisel verileri hukuka kurulu olarak ele geçirmek’, ‘vergi usul kanuna muhalefet’ ve ‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü‘ne üye olmak’ suçlarından sabah 06.00’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 15 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı.

