Kastamonu'da hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kış günlerinde, coğrafi işaretli fanilalar büyük ilgi görüyor. Tamamen pamuk ipliğinden örülen ve yüzyıllardır kışın sıcak, yazın serin tutma özelliğiyle bilinen Kastamonu fanilası, sağlıklı yapısı ve tarihi geçmişiyle kış mevsiminde yeniden ilgi odağı oldu.

2020 yılında coğrafi işaret alarak tescillenen Kastamonu fanilası, Kurtuluş Savaşı’nda cephedeki askerlere gönderilen bir emanet olarak bugün de aynı özenle üretilmeye devam ediyor.

Kentteki ustalar tarafından makinelerde örülen, elde dikilen fanilalar; pamuklu yapısı sayesinde teri emmesi, dayanıklılığı ve sağlığa faydalarıyla bilinen fanila, özellikle kış mevsiminde vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Coğrafi işaretli yüzyıllık Kastamonu fanilası kışın yoğun ilgi görüyor

"SANAT İCRA EDİYORUZ"

Kastamonu'da muhasebecilikten emekli olduktan sonra baba mesleğine dönen fanila ustası Mustafa Özeren, il merkezindeki dükkanındaki makineyle pamuk fanila örüyor. Ortaokul yıllarında babasına yardımcı olarak mesleği öğrendiğini aktaran Özeren, "Emekli olunca tamamen bu işe yöneldim. Hem bir sanat icra ediyoruz hem de insanlara faydalı bir ürün sunuyoruz" dedi.

Kastamonu fanilasının en önemli özelliğinin tamamen pamuktan üretilmesi olduğunu vurgulayan Özeren, pamuklu yapısı sayesinde teri emdiğini ve vücudu koruduğunu söyledi. Özeren, naylon içerikli ürünlerin aksine pamuk fanilanın bronşit ve öksürük gibi rahatsızlıklara yol açmadığını belirtti. Fanilaların desenlerinin örme aşamasında verildiğini anlatan Özeren, ürünlerin atlet ya da kollu fanila olarak dikiciye gönderildiğini belirtti. Fanilaların makineyle değil, tamamen elle dikildiğini vurgulayan Özeren, bu durumun ürünün kalitesini ve dayanıklılığını artırdığını söyledi.

"TER EMDİĞİ İÇİN HASTALANMIYORSUNUZ"

Kastamonu fanilasının geçmişte askerler için üretildiğini belirten Özeren, "Fanilanın hammaddesi pamuktur. Pamukların ipliğini eskiden kendimiz yapardık. Şimdi hazır, bobin olarak geliyor. Şimdi daha kolay. Pamuk olduğu için sağlıklı oluyor. En önemli özelliği ter emiyor, hastalanmıyorsunuz. Zayıf insanlara ince, kilolu insanlara geniş olacak şekilde yapıyorum. İğnelere göre bunu ayarlıyorum" dedi.

Özeren sözlerine şöyle devam etti:

Fanilaların sadece kışın değil yazın da giyilir. Terlediğinizde rüzgara çıktığınız zaman rahatsızlanmazsınız. Atletler ter emmediği için ıslanıyor, rüzgara çıktığınız zaman hastalanıyorsunuz. En az 4 sene kullanabilirsiniz. Bunlar yıkandığı zaman rengi beyazlaşır.

