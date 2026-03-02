Goya Ödülleri galasında ünlü isimler, Filistin ve İran için mesajlar verdi. Susan Sarandon ve Luis Tosar gibi isimler Gazze’ye destek sembolleri taşırken, “Los domingos” filmi En İyi Film seçildi.

“İspanya’nın Oscarları” olarak da anılan Goya Ödüllerinin galasında, Filistin için “soykırımı durdurun”, İran içinse “hukuka uyun” çağrısında bulunuldu.

Barselona’da düzenlenen törenin kırmızı halı geçişinde ABD’li aktris Susan Sarandon, İspanyol yönetmen Alauda Ruiz de Azua, İspanyol aktris Patricia Lopez Arnaiz ve aktör Luis Tosar gibi birçok tanınmış isim “Özgür Filistin”, “Soykırımı durdurun” yazıları ya da Gazze’ye destek veren sembollerin yer aldığı rozetleri taktı.

Uluslararası Goya Ödülünü alan Ödül töreninin sunucusu Luis Tosar da “Dünya çok çalkantılı ve onu daha da çalkantılı hâle getirmeye kararlı olanlar var” diyerek, ABD Başkanı Trump’ı eleştirdi. Diğer yandan gala gecesine katılan Başbakan Pedro Sanchez, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını “uluslararası hukukun ihlali” olarak tanımladı.

Törende “En İyi Film” ödülünü Alauda Ruiz de Azúa’nın “Los domingos” eseri kazandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası