Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe - Stuttgart hakemine tepki: Rezalet! Son maçı olur

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü haftasında konuk ettiği Stuttgart'ı Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı golüyle 1-0 yenerek, puanını 6'ya yükseltti. Eski futbolcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın ardından dikkat çeken yorumlarda bulundu.

"İLK 25 DAKİKA 'EYVAH' DEDİM"

Sports Digitale YouTube kanalında konuşan Dilmen, "Tedesco'nun maç önü açıklamalarında o kadar önemli cümleler var ki... Bu maçı özetlemiş resmen.Fenerbahçeli futbolcular çok istekliydi, çok açtı. Bu bir kere değerli bir olay. Stuttgart'ın maçın başlarında etkili oldu. İlk 25 dakikayı izleyince 'Eyvah' dedim. Stuttgart, Fenerbahçe'yi yenebilecek bir imaj verdi. O rahatlıktaydı. Birbirine çok alışık olan bir oyuncu grubu ve son maçta Wolfsburg'u yendiler. Bizde ise bir tedirginlik vardı, doğal olarak" ifadelerini kullandı.

"REZALET BİR HAKEM"

Maçın hakemi Jakob Kehlet'in çok kötü bir performans sergilediğini dile getiren eski futbolcu, "Maçın hakemi rezil bir hakemdi. Bu kadar kötü bir hakem UEFA'da nasıl hakem oldu? Rezalet bir hakem. Bu Avrupa Ligi'ndeki ilk maçıymış. Bence son maçı da olur. Kötü bir maç yönetti" şeklinde konuştu.