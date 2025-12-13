Karaman’da jandarma tarafından yapılan uygulamalarda uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, yasa dışı yaban keçisi avına ise 954 bin lira para cezası kesildi.

Karaman’da jandarma ekipleri, 5-12 Aralık tarihleri arasında düzenledikleri denetimlerde uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirirken, yasa dışı yaban keçisi avına da ağır yaptırım uyguladı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatlarıyla yürütülen kontrollerde JASAT ve asayiş ekipleri, 12 bin 614 kişiyi sorguladı. Yapılan denetimlerde 22 kişinin çeşitli suçlardan arandığı belirlendi ve bunlardan 4’ü tutuklandı.

Avlanmanın cezası ağır oldu! Kesilen ceza neredeyse 1 milyon lira

ESRAR, SENTETİK ECZA, AV TÜFEĞİ, TABANCA...

Uygulamalarda 257 adet sentetik ecza, 668 gram esrar, muhtelif miktarda metamfetamin ve kenevir bitkisi, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 67 tabanca fişeği ile uyuşturucu üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Ayrıca, yasa dışı avlanmış yaban keçisi eti de bulundu.

AVLANANLARA 954 BİN TL CEZA

Yaban keçisi avlayan kişilere toplam 954 bin 208 lira para cezası kesildi. Jandarma yetkilileri, bölgede huzur ve güvenin sağlanması için denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

