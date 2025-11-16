İhlas Haber Ajansı (İHA) • Konya
AK Parti Karaman Milletvekili Eser trafik kazası geçirdi!
AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Konya'da otomobiliyle trafik kazası geçirdi. Milletvekili Eser, eşi ve çocukları kazayı hafif şekilde atlattı.
Özetle
Gündem
AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, ailesiyle birlikte Konya'da geçirdiği trafik kazasında hafif yaralandı.
- Eser, otomobiliyle Ankara'ya giderken önünden çıkan bir tır ile çarpışmamak için manevra yapmış.
- Kontrolden çıkarak trafik levhasına çarpışan araçta Milletvekili Eser ve ailesi hafif yaralanır.
- Eser ve ailesi tedbir amaçlı Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
- Milletvekili ve ailesi hastaneden taburcu oldu.
AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, önceki akşam otomobiliyle Karaman'dan Ankara'ya giderken Konya'nın Meram ilçesi Kaşınhanı Mahallesi yakınlarında trafik kazası yaptı.
Eser'in aracı, önüne aniden çıkan tırla çarpışmamak için manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki trafik levhasına çarptı.
MİLLETVEKİLİ VE AİLESİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI
Milletvekili Eser, araçtaki eşi ve çocukları kazayı hafif şekilde yaralanarak atlattı. Eser ve ailesi tedbir amaçlı ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Milletvekili Selman Oğuzhan Eser ve ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu, hastaneden taburcu oldukları öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
