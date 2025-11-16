AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Konya'da otomobiliyle trafik kazası geçirdi. Milletvekili Eser, eşi ve çocukları kazayı hafif şekilde atlattı.

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, önceki akşam otomobiliyle Karaman'dan Ankara'ya giderken Konya'nın Meram ilçesi Kaşınhanı Mahallesi yakınlarında trafik kazası yaptı.

Eser'in aracı, önüne aniden çıkan tırla çarpışmamak için manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki trafik levhasına çarptı.

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser ve ailesi

MİLLETVEKİLİ VE AİLESİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Milletvekili Eser, araçtaki eşi ve çocukları kazayı hafif şekilde yaralanarak atlattı. Eser ve ailesi tedbir amaçlı ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Milletvekili Selman Oğuzhan Eser ve ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu, hastaneden taburcu oldukları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABDULLAH AYDEMİR

Haberle İlgili Daha Fazlası