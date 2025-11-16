Trabzon'da hamsi tezgâhlarda 75 liradan satışa çıktı. Balıkçılar, sezon başından bu yana bol çıkan hamsinin fiyatının bugün yükseldiğini ancak hâlâ uygun olduğunu söyledi. Dağlardaki kar suyunun denize ulaşmasıyla hamsiye talep artarken özellikle tuzlama yapmak isteyenler balık tezgâhlarına yöneldi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki balıkçı tezgahlarında hamsi kilogramı 75, istavrit ve mezgit 150, somon 250, levrek ve çipura 450, palamut ise tanesi 150 liradan satılıyor.

"HAMSİNİN FİYATI BİR TIK YUKARI ÇIKTI"

Balıkçı Mehmet Örseloğlu, hamsinin sezon başından bu yana bol avlandığını söyledi. Fiyatların çok uygun olduğunu belirten Örseloğlu şu ifadeleri kullandı:

"Normalde 50 liradan sattığımız da oldu. Bugün de hamsinin fiyatı bir tık yukarı çıktı 75 lira oldu. Yine de çok ucuz. Bu kadar ucuz olması vatandaşın da almasına etki ediyor. Hamsinin yanında en çok istavrit ve mezgit satıyoruz."

"ŞU ANDA DAĞLARDAKİ KAR SUYU DENİZE İNDİ"

Balıkçı Ahmet Çoğalmış da hamsinin 3 kilogramını 200 liradan sattıklarını ifade ederek, "Trabzon'da gelenek vardır, hamsiye kar suyu vuracak ki ondan sonra tuzlama yapalım diye. Şu anda dağlardaki kar suyu denize indi. Tuzlama için vatandaşlar daha çok talep gösteriyor." ifadelerini kullandı.

ABDULLAH AYDEMİR

