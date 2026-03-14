Kocaelispor’un 2-1 kaybettiği Konyaspor maçının ardından ev sahibi ekip, hakem kararlarına ve tünelde yaşanan olaylara sert tepki gösterdi. Kocaelispor cephesi, penaltı kararını eleştirirken bir yöneticilerinin rakip oyuncu tarafından darp edildiğini öne sürdü. Konyasporlu Adil Demirbağ ise sosyal medya paylaşımıyla tartışmaları alevlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 26'ncı haftasında Kocaelispor ile Konyaspor, TURKA Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekibin golü, 58'inci dakikada Serdar Dursun'dan geldi. Konyaspor'un gollerini 86'ncı dakikada Blaz Kramer ve 90+3'te Jackson Muleka kaydetti.

Selçuk İnan'ın, penaltı kararı sonrası yedek kulübesinde bulunan tüm oyuncuları, teknik ekibi ve sağlık ekibini soyunma odasına çekmesi dikakt çekti.

"BU PENALTIYI AÇIKLAMALARI LAZIM"

Karşılaşmanın ardından, Kocaelispor'un antrenörü Volkan Kazak ve tecrübeli sağ bek oyuncusu Ahmet Oğuz yayıncı kuruluşa penaltı pozisyonu ve hakem kararları ile alakalı açıklamalarda bulundu.

Volkan Kazak, hakem yönetimi sert bir dille eleştirirken, "Selçuk Hoca'nın elinden gelen anca soyunma odasına gitmek. Hakemin art niyetli olduğunu biliyoruz ve düşünüyoruz. Beşiktaş maçına ve bugün iç saha maçımıza geldi. Başakşehir maçına da bekliyoruz. Gözünün önünde olup vermediği kararlar var. Rakip oyuncu tünelde kulübemizden birini darp etti. Tüm hakemler gördü. Oyuncu sarı kart gördü ve oyuna devam etti. Bu penaltıyı açıklamaları lazım." açıklamalarında bulundu.

Ahmet Oğuz ise Beşiktaş maçındaki hakem kararını hatırlatarak, "Bu ligde aleyhine en çok hata yapılan kulüp Kocaelispor. Beşiktaş maçında lehimize verilmeyen penaltının aynısı bugün aleyhimize verildi." sözlerini sarf etti.

"FAZLA AĞLANMASIN HAKKIMIZLA KAZANDIK"

Konyaspor cephesinde ise Adil Demirbağ, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Maç sonu galibiyet fotoğrafı paylaşan 28 yaşındaki defans oyuncusu, paylaşımının üstüne "Fazla ağlanmasın. Hakkımızla kazandık." ifadelerini kullandı.

