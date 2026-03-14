Süper Lig'in 26'ncı haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Sakatlık süreçleri deva meden El Bilal Toure ve Emirhan Topçu, kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 26'ncı haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin kamp kadrosu açıklandı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 9'uncu haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilmişti.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Başkent kafilesinde yer verdiği oyuncular şu şekilde:

Ersin Destanoğlu, Devis Vasquez, Emre Bilgin, Wilfred Ndidi, Milot Rashica, Salih Uçan, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Kristjan Asllani, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Yasin Özcan, Amir Murillo, Mustafa Erhan Hekimoğlu.

Sakatlık süreçleri devam eden Emirhan Topçu ve El Bilal Toure ile Taylan Bulut ve Devrim Şahin, Gençlerbirliği maçı kadrosuna alınmadı.

