Beşiktaş, Süper Lig'in 26'ncı haftasında Gençlerbirliği ile 96'ncı defa rakip olacak. Deplasmanda 10 maçtır kaybetmeyen siyah-beyazlı takımda El Bilal Toure ve Emirhan Topçu'nun, Başkent ekibine karşı forma giymesi beklenmiyor.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Beşiktaş, 15 Mart Pazar günü Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Eryaman Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

Siyah-beyazlılar, 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucu topladığı 46 puanla 4'üncü sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar, 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucu 25 puanla 12'nci sırada yer alıyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın

LİGDE 96'NCI RANDEVU

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 95 defa rakip oldu. Siyah-beyazlılar, bu maçların 54'ünde galip gelmeyi başarırken, kırmızı-siyahlılar ise 10 maçta kazanan taraf oldu. 31 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Kartal attığı 154 gole karşılık kalesinde 66 gol gördü.

DEPLASMANDA 10 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Beşiktaş, bu sezon oynadığı 12 deplasman müsabakasında 2 kez yenilirken son 10 deplasman mücadelesinde mağlubiyet yaşamadı. Ligde en son 19 Eylül 2025 tarihinde Göztepe'ye deplasmanda 3-0 kaybeden siyah-beyazlı takım, o günden itibaren oynadığ10 deplasman maçında 6 galibiyet, 4 beraberlik yaşadı. Bu süreçte; Kayserispor, Konyaspor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Başakşehir ve Kocaelispor deplasmanlarında galip gelen Kartal, Galatasaray, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Eyüpspor ile de berabere kaldı.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilmişti.

2 EKSİK VAR, 2 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş’ta Gençlerbirliği maçı öncesi 2 oyuncunun forma giymesi beklenmiyor. Adale yırtığı bulunan El Bilal Toure ile tendonunda yırtık tespit edilen Emirhan Topçu, sakatlıklarını atlatarak takımla birlikte çalışmalara başladı. Ancak bu oyuncuların, Ankara ekibi karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Siyah-beyazlılarda Salih Uçan ile Emirhan Topçu kart sınırında bulunuyor. Salih Uçan, Gençlerbirliği’ne karşı kart görmesi durumunda ligde bir sonraki hafta oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası