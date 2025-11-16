Apple, Tim Cook’un gelecek yıl CEO koltuğunu bırakmasına yönelik hazırlıkları hızlandırdı. 4 trilyon dolarlık teknoloji devinde halef planlaması son haftalarda yoğunlaşırken, kulislerde en güçlü aday olarak donanım mühendisliğinin başındaki John Ternus öne çıkıyor.

Apple, CEO Tim Cook’un 2025’te görevi bırakmasına yönelik hazırlıkları yoğunlaştırdı.

Şirket yönetimi ve üst düzey ekip, 14 yılı aşkın süredir Apple’ı yöneten Cook’un koltuğunu devretmesi için çalışmalarını son haftalarda hızlandırdı.

Konuya yakın kaynaklar, Apple’ın donanım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı John Ternus’un CEO’luk için en güçlü aday olarak öne çıktığını doğruladı. Ancak henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

COOK SONRASI DÖNEM İÇİN GERİ SAYIM

Apple çevreleri, uzun süredir planlanan bu geçişin şirketin mevcut finansal performansıyla bağlantılı olmadığını aktardı.

iPhone satışlarında yıl sonu rekoru beklenirken, Apple konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Yeni CEO’nun kritik yılbaşı dönemini kapsayan ocak ayı sonuçlarından önce açıklanması beklenmiyor.

Yılın erken döneminde yapılacak bir duyuru, yeni yönetim ekibine hazirandaki geliştirici konferansı ve eylüldeki iPhone lansmanı öncesinde hazırlanma fırsatı verecek.

4 TRİLYON DOLARLIK DEVDE YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ

Bu ay 65 yaşına giren Tim Cook, 2011’de Steve Jobs’un hayatını kaybetmeden kısa süre önce görevi devralmıştı.

Cook’un liderliği döneminde Apple’ın piyasa değeri 350 milyar dolardan 4 trilyon dolara yükselerek tarihte eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attı.

Apple hisseleri son dönemde tüm zamanların zirvesine yaklaşsa da, yıllık yüzde 12’lik artış Alphabet, Nvidia ve Microsoft gibi yapay zeka atağı yapan rakiplerinin gerisinde kaldı.

ÜST YÖNETİMDE YAPRAK DÖKÜMÜ

2025, Apple yönetiminde büyük değişimlerin yaşandığı bir yıl oldu. Cook’un uzun yıllar birlikte çalıştığı CFO Luca Maestri yıl başında görevini bıraktı. CEO’nun yakın isimlerinden COO Jeff Williams da Temmuz ayında ayrılacağını duyurdu.

Söz konusu yrılıkların ardından John Ternus’un öne çıkması, Apple’ın yapay zeka yarışında rakiplerinin gerisinde kaldığı ve yeni ürün kategorileri oluşturmakta zorlandığı bir dönemde yeniden donanım kökenli bir liderle yola devam edebileceği yorumlarına neden oldu.

Tim Cook, daha önce halefinin şirket içinden seçilmesini istediğini dile getirmiş ve Apple’ın “çok detaylı bir halefiyet planı” bulunduğunu söylemişti. Cook, Kasım 2023’te katıldığı Dua Lipa’nın podcastinde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Neyi hayal edersem edeyim, Apple’sız bir hayat düşünemiyorum. Daha bir süre buradayım."

MÜZEYYEN BIYIK

Haberle İlgili Daha Fazlası