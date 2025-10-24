Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Apple'dan iPhone kullanıcılarına uyarı! Bu uygulamada kişisel bilgileriniz risk altında!

Apple'dan iPhone kullanıcılarına uyarı! Bu uygulamada kişisel bilgileriniz risk altında!

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Apple&#039;dan iPhone kullanıcılarına uyarı! Bu uygulamada kişisel bilgileriniz risk altında!
Teknoloji Haberleri  / HABER MERKEZİ

Apple, iPhone kullanıcılarını Google Chrome’un yapay zekâ özelliklerinin kişisel veriler açısından risk oluşturabileceği konusunda uyardı. Açıklamada iOS 26 ile güncellenen Safari ise gelişmiş gizlilik korumalarıyla kullanıcıların verilerini güvence altına aldığı belirtildi. 

Apple, iPhone kullanıcılarını Google Chrome’un yapay zekâ destekli özelliklerinin kişisel veriler açısından riskler barındırabileceği konusunda uyardı. Şirket, iOS 26 ile güncellenen Safari’nin gizlilik ve veri koruma açısından “en güvenli tercih” olduğunu öne çıkardı.

Apple açıklamasında, Safari’nin iPhone ekosistemiyle uyumlu şekilde geliştirildiğini ve kullanıcı gizliliğini merkeze aldığını belirtti. Tarayıcının, üçüncü taraf çerezlerini otomatik olarak engellediği, IP adreslerini gizlediği ve makine öğrenimi tabanlı sistemle web izleyicilerine karşı koruma sağladığı ifade edildi.

iOS 26 ile gelen “Gelişmiş Takip ve Parmak İzi Koruması” özelliği sayesinde Safari’nin yalnızca bir tarayıcı olmadığını, aynı zamanda kişisel verilerin korunmasında güçlü bir güvenlik kalkanı olduğunu vurgulayan Apple, “Chrome güçlü bir tarayıcı olabilir, ancak gizlilik söz konusu olduğunda Safari iPhone kullanıcıları için en güvenli seçenek” ifadelerini kullandı.

Kaynak: HABER MERKEZİ

Airbus CEO'su açıkladı, Eurofighter'lar Türkiye yolunda! "Almanya artık satışı engelleyemeyecek"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
PUBG Mobile Avrupa Süper Ligi sonbahar finalleri İstanbul'da başladı! IDA E-Sports'ta hedef şampiyonluk - TeknolojiIDA E-Sports'ta hedef şampiyonluk!Apple'da 20. yıl için özel hazırlık! iPhone 19'u pas geçip iPhone 20'yi çıkaracak - TeknolojiApple'da 20. yıla özel hazırlık! Sürpriz model yoldaGeneral Motors'tan teknoloji atağı! Gemini araçlara entegre edilecek - TeknolojiGeneral Motors'tan teknoloji atağı! Gemini araçlara entegre edileceke-Devlet’e yurtdışından yoğun ilgi! 10 ülke Türkiye’nin dijital modeline talip - Teknolojie-Devlet’e yurtdışından yoğun ilgi!OpenAI, Atlas'ı tanıttı! Yapay zeka destekli web tarayıcısı - TeknolojiOpenAI, Atlas'ı tanıttı! Yapay zeka destekli web tarayıcısıGoogle'dan gizli test! Henüz çıkmamış telefon 15 kişiye emanet - TeknolojiGoogle'dan gizli test!
Sonraki Haber Yükleniyor...