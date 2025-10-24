Apple'da 20. yıl için özel hazırlık! iPhone 19'u pas geçip iPhone 20'yi çıkaracak

Güney Kore merkezli ETNews’ün haberine göre, Omdia baş araştırmacısı Heo Moo-yeol, Seul’de düzenlenen bir konferansta Apple’ın 2027’deki amiral gemisini 'iPhone 20' olarak adlandırmayı planladığını açıkladı.

Apple bu dönemde yalnızca tek bir model değil, birden fazla cihaz tanıtacak. 2027’nin ilk yarısında bütçe dostu iPhone 18e modeli satışa çıkacak; ikinci yarıda ise iPhone 20 serisi, ikinci nesil katlanabilir iPhone ve yeni iPhone Air modelleri tanıtılacak.

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Apple daha önce de benzer bir strateji izlemişti. 2017’de 10. yıl dönümünü kutlamak için iPhone 8’den sonra doğrudan iPhone X’i piyasaya sürmüş ve iPhone 9’u pas geçmişti. O dönemde iPhone X, çerçevesiz ekran ve Face ID teknolojisiyle akıllı telefon dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Ancak şirket bir yıl sonra iPhone XS ve iPhone XR serileriyle tekrar klasik numaralandırmaya dönmüştü. Analistler, iPhone 20’nin de benzer şekilde 'yeni bir dönemin başlangıcı' olacağını tahmin ediyor.

20. YILA ÖZEL KONSEPT

Apple’ın 2027’deki lansmanının, iPhone’un 2007’de tanıtılmasından tam 20 yıl sonrasına denk gelmesi bekleniyor. Analistler, şirketin bu özel yılda hem yeni bir tasarım dili hem de yenilikçi teknolojiler sunarak iPhone tarihindeki dönüm noktalarından birini tekrarlayacağı görüşünde.

Henüz Apple’dan resmi açıklama yapılmadı, ancak sızan bilgilere göre şirket iPhone 20 ile birlikte 'yeni bir döneme' geçiş yapmayı hedefliyor.