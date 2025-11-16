Beyoğlu'ndaki metro inşaatında iskele çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan taşeron firma yetkilisi B.Ç. ile şantiye şefi O.Ç.'nin “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan tutuklanmaları talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün akşam Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi'nde, Kabataş İskelesi'nin yanındaki M7 metro şantiye hattında yapılan çalışma sırasında eksi 6. kattaki iskelede çökme sonucu meydana gelen kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Beton dökme işlemi sırasında beton dökülen kalıbın açılması sonucunda iskele üzerinden düşerek yaralanan S.E. kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybederken, M.G ile S.E'nin kemik kırığı oluşacak ve basit tıbbi müdahale ile iyileşemez şekilde, C.G'nin ise basit tıbbi müdahale ile iyileşebilir şekilde yaralandığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında atanan uzman bilirkişi tarafından bugün hazırlanan kusur raporuna göre, kazanın oluşumunda taşeron firma BMA Enerji Mühendislik İnşaat Sanayi ve Limited Şirketi'nin sahibi ve yetkilisi B.Ç. ile aynı şirkette şantiye şefi O.Ç'nin asli kusurlu, yaralanan 3 işçi ile hayatını kaybeden S.E'nin ise tali kusurlu olduklarının tespit edildiği öğrenildi.

Bu kapsamda taşeron firmanın sahibi ve yetkilisi B.Ç. ile aynı şirketin şantiye şefi olarak görevli O.Ç. gözaltına alındı.

Kabataşta metro inşaatında iskele çöktü: 2 şüpheliye tutuklama talebi

2 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

İşlemlerin ardından adliyeye götürülen 2 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin alınmasının ardından mevcut dosya kapsamı, atılı suçun niteliği, tespiti yapılan kusur durumu gözetilerek, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kabataşta metro inşaatında iskele çöktü: 2 şüpheliye tutuklama talebi

BEYOĞLU'NDA METRO İNŞAATINDA İSKELE ÇÖKTÜ

Kabataş İskelesi'nin yanındaki M7 metro hattı şantiyesinde, eksi 6. kattaki beton dökümü sırasında iskele çöktü. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Mahsur kalan 5 işçiden 3’ü kendi imkânlarıyla çıkarken, 2 işçi itfaiye tarafından vinçle kurtarıldı.

İBB, olayın tünel göçüğü olmadığını, istasyon sahasında yaşanan bir iş kazası olduğunu ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Sağlık ekipleri 3 yaralı işçiyi hastaneye kaldırdı; yaralılardan biri tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavileri tamamlanan 2 işçi ise taburcu edildi.

TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası