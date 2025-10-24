Avrupa'da Türk haftası: UEFA ülke puanımızı yükselttik!
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde nefes kesen bir hafta geride kalırken temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor, 3'te 3 yaparak haftayı bir kez daha kayıpsız tamamladı. Temsilcilerimiz büyük gurur yaşatırken ülke puanında son durum belli oldu.
Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor maçlarını kazanarak haftayı kayıpsız geçti ve ülke puanımızda artış yaşandı.
GALATASARAY, BODO'YU 3 GOLLE GEÇTİ
UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında temsilcimiz Galatasaray, Rams Park'ta karşılaştığı Norveç ekibi Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti ve ikinci galibiyetini elde etti.
FENERBAHÇE'NİN ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYETİ
Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Almanya'nın Stuttgart takımını Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı golüyle 1-0 yendi ve üst üste ikinci galibiyetini aldı.
SAMSUNSPOR 2'DE 2 YAPTI
UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden bir diğer temsilcimiz Samsunspor, Legia Varşova'yı galibiyetinin ardından Dinamo Kiev'i de 3 golle geçerek 2'de 2 yaptı.
ÜLKE PUANINA BÜYÜK KATKI
Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un Avrupa'daki zafer haftasının ardından Türkiye'nin ülke puanı yükseldi.
UEFA ÜLKE PUANI
1. İngiltere - 99.005
2. İtalya - 87.803
3. İspanya - 82.203
4. Almanya - 78.402
5. Fransa - 71.248
6. Hollanda - 63.700
7. Portekiz - 60.266
8. Belçika - 56.350
9. TÜRKİYE - 46.000
10. Çekya - 42.300
11. Yunanistan - 39.112
12. Polonya - 38.375
13. Norveç - 37.987