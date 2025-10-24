Avrupa'da Türk haftası: UEFA ülke puanımızı yükselttik!

Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor maçlarını kazanarak haftayı kayıpsız geçti ve ülke puanımızda artış yaşandı.

GALATASARAY, BODO'YU 3 GOLLE GEÇTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında temsilcimiz Galatasaray, Rams Park'ta karşılaştığı Norveç ekibi Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti ve ikinci galibiyetini elde etti.

FENERBAHÇE'NİN ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYETİ

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Almanya'nın Stuttgart takımını Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı golüyle 1-0 yendi ve üst üste ikinci galibiyetini aldı.

SAMSUNSPOR 2'DE 2 YAPTI

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden bir diğer temsilcimiz Samsunspor, Legia Varşova'yı galibiyetinin ardından Dinamo Kiev'i de 3 golle geçerek 2'de 2 yaptı.

ÜLKE PUANINA BÜYÜK KATKI

Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un Avrupa'daki zafer haftasının ardından Türkiye'nin ülke puanı yükseldi.

UEFA ÜLKE PUANI