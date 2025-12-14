DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Gazze’de etkili olan şiddetli yağışların son 24 saatte en az 10 can kaybına yol açtığını açıkladı. Öte yandan kötü barınma ve hijyen koşullarının salgın riskini artırdığı uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze’de etkisini artıran şiddetli yağmurların ağır sonuçlar doğurduğunu duyurdu. Ghebreyesus, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, son 24 saat içinde en az 10 kişinin hayatını kaybettiğinin bildirildiğini belirtti.

VAKALARDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Bölgede binlerce ailenin, kış şartlarına karşı yeterli koruma sağlamayan geçici çadırlarda hayat mücadelesi verdiğine dikkat çeken Ghebreyesus, mevcut koşulların halk sağlığı açısından ciddi riskler barındırdığını ifade etti. Yetersiz su, sanitasyon ve hijyen imkanlarının; grip gibi akut solunum yolu enfeksiyonlarının yanı sıra hepatit ve ishal vakalarında artışa yol açmasının beklendiğini vurguladı.

DSÖ’nün Gazze’ye tıbbi yardım ulaştırma konusunda çeşitli kısıtlamalarla karşılaştığını aktaran Ghebreyesus, buna rağmen hayati öneme sahip tıbbi malzemelerin bölgeye ulaştırılması için çabaların sürdüğünü kaydetti. Bu destekle hastalıkların erken tespiti ve hastaların zamanında tedavi edilmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi.

