İrem Helvacıoğlu’nun başına 12 dikiş atılmıştı! İşte korkunç kazanın görüntüleri
Oyuncu İrem Helvacıoğlu, eşi Ural Kaspar ve bebekleri Sora ile Bağdat Caddesi’nde yürüyüş yaparken motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Kazada Helvacıoğlu’nun başına 12 dikiş atıldı, eşi de düşme nedeniyle sakatlandı. Bebeği ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
“Sen Anlat Karadeniz” , “Kaçış” , “Yürek Çıkmazı” gibi birçok projede yer alan İrem Helvacıoğlu, 7 gün önce doğan kızı Sora ile annelik mutluluğunu yaşarken talihsiz bir kazayla gündeme geldi.
Kaza Kadıköy Bağdat Caddesinde yaşandı. Seyir halindeki bir otomobil, ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet, kaldırımda yürüyen oyuncu İrem Helvacıoğlu, eşi Ural Kaspar ve bebek arabasındaki Sora'nın üzerine doğru savruldu.
BEBEK YARA ALMADAN KURTULDU
Kazada motosikletin kadın sürücüsü ve İrem Helvacıoğlu yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Helvacıoğlu'nun bebeği kazadan yara almadan kurtuldu.
Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eşinin de düşme nedeniyle sakatlık geçirdiğini belirtti.
Başına on iki dikiş atılan ünlü oyuncunun geçirdiği kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.