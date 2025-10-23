Güllü’nün son klibi… Kamera arkası görüntüleri paylaşıldı

26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

"Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut’un 14 Eylül 2025 tarihinde Yalova'da "Eylül Zamanı" adlı şarkısına çektiği klibin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde klibin çekim aşamaları kaydedildi.

HAZIRLIK AŞAMASINDA KIZI VE ARKADAŞI DESTEK OLDU

Klibin kamera arkası görüntülerinde, Güllü’nün saç ve makyajını büyük bir özenle hazırladığı, sahne öncesinde kostümlerini dikkatle seçtiği anlar yer aldı.

Kızı Tuyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun ise çekimler boyunca şarkıcının yanında olduğu, hazırlık sürecinde ona destek verdiği ve yardım ettiği görüldü.