Samsunspor - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? İlk 11 belli oldu!

Samsunspor - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak netlik kazandı. Kırmızı-beyazlı ekip bu sezon Avrupa serüvenine UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başladı. Panathinaikos karşısında 2-1 ve 0-0’lık sonuçlarla elenen Samsunspor yoluna Konferans Ligi’nde devam etme hakkı kazandı. Arenadaki ilk maçında Legia Varşova’yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Samsunspor, gruptaki ikinci sınavında Dinamo Kiev karşısında galibiyet arayacak.

SAMSUNSPOR - DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi heyecanında bu akşam sahne Samsun’da! Temsilcimiz Samsunspor, gruptaki ikinci maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i konuk edecek. Samsunspor - Dinamo Kiev maçı TRT 1 ekranlarından ve tabii platformundan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

SAMSUNSPOR - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Konferans Ligi’nin 2. hafta mücadelesi olan Samsunspor - Dinamo Kiev maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.

SAMSUNSPOR - DİNAMO KİEV MAÇI İLK 11 (MUHTEMEL)

Samsunspor muhtemel ilk 11: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Emre Kılınç, Musaba, Marius

Dinamo Kiev muhtemel ilk 11: Neshcheret, Karavaev, Popov, Thiare, Vivcharenko, Mykhailenko, Voloshyn, Pikhalyonok, Buyalskiy, Ogundana, Guerrero

SAMSUNSPOR - DİNAMO KİEV MAÇI HAKEMİ KİM?

Samsunspor - Dinamo Kiev maçınıİzlanda Futbol Federasyonu’ndan Ivar Orri Kristjansson yönetecek. Kristjansson’un yardımcı hakemleri yine İzlanda’dan Birkir Sigurdarson ve Gylfi Mar Sigurdsson olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Vilhjalmur Thorarinsson görev yapacak.