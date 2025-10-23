Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Samsunspor - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? İlk 11 belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Samsunspor - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak belli oldu! UEFA Konferans Ligi’nde temsilcimiz Samsunspor, bu akşam kendi sahasında Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak. İlk hafta deplasmanda Legia Varşova’yı 1-0 mağlup ederek gruba galibiyetle başlayan kırmızı-beyazlılar, taraftarı önünde çıkacağı bu mücadelede serisini sürdürüp Avrupa’daki puanını 6’ya çıkarmayı hedefliyor.

Samsunspor - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak netlik kazandı. Kırmızı-beyazlı ekip bu sezon Avrupa serüvenine UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başladı. Panathinaikos karşısında 2-1 ve 0-0’lık sonuçlarla elenen Samsunspor yoluna Konferans Ligi’nde devam etme hakkı kazandı. Arenadaki ilk maçında Legia Varşova’yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Samsunspor, gruptaki ikinci sınavında Dinamo Kiev karşısında galibiyet arayacak.

Samsunspor - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? İlk 11 belli oldu! - 1. Resim

SAMSUNSPOR - DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi heyecanında bu akşam sahne Samsun’da! Temsilcimiz Samsunspor, gruptaki ikinci maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i konuk edecek. Samsunspor - Dinamo Kiev maçı TRT 1 ekranlarından ve tabii platformundan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Samsunspor - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? İlk 11 belli oldu! - 2. Resim

SAMSUNSPOR - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Konferans Ligi’nin 2. hafta mücadelesi olan Samsunspor - Dinamo Kiev maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak. 

Samsunspor - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? İlk 11 belli oldu! - 3. Resim

SAMSUNSPOR - DİNAMO KİEV MAÇI İLK 11 (MUHTEMEL)

Samsunspor muhtemel ilk 11: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Emre Kılınç, Musaba, Marius

Dinamo Kiev muhtemel ilk 11: Neshcheret, Karavaev, Popov, Thiare, Vivcharenko, Mykhailenko, Voloshyn, Pikhalyonok, Buyalskiy, Ogundana, Guerrero

Samsunspor - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? İlk 11 belli oldu! - 4. Resim

SAMSUNSPOR - DİNAMO KİEV MAÇI HAKEMİ KİM?

Samsunspor - Dinamo Kiev maçınıİzlanda Futbol Federasyonu’ndan Ivar Orri Kristjansson yönetecek. Kristjansson’un yardımcı hakemleri yine İzlanda’dan Birkir Sigurdarson ve Gylfi Mar Sigurdsson olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Vilhjalmur Thorarinsson görev yapacak.

