Galatasaray Göztepe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları araştırılıyor

Süper Lig'de namağlup lider konumundaki Galatasaray, 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 17.00'de Göztepe'yi konuk edecek. Taraftarların stadyumda olmayı planladığı bu maç için bilet satışları merakla bekleniyor.

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray-Göztepe maçının biletleri, kulübün standart prosedürüne göre kademeli bir satışla taraftarlara sunulacak. İlk olarak GS üyeleri ve Passolig kart sahipleri öncelikli erişim elde edecek. Biletlerin, resmi satış kanalları olan Passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden gerçekleşecek maçtan 3-4 gün önce satışa çıkması bekleniyor.

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

Galatasaray-Göztepe maç bilet fiyatları, tribün kategorilerine göre değişiklik gösteriyor. Bilet fiyatları biletlerin satışa çıkmasıyla netleşecek ancak son ev sahibi maçı olan Galatasaray-Beşiktaş maçında bilet fiyatları şu şekildeydi. Göztepe

Premium - 50.000 TL

Delux - 48.000 TL

Lux - 46.000 TL

Classic - 44.000 TL

Kategori 1 - 30.000 TL

Kategori 2 - 27.000 TL

Kategori 3 - 25.000 TL

Kategori 4 - 22.500 TL

Kategori 5 - 21.000 TL

Kategori 6 - 18.000 TL

Kategori 7 - 17.000 TL

Kategori 8 - 12.000 TL

Kategori 9 - 10.000 TL

Kategori 10 - 2.700 TL

Kategori 11 - 2.300 TL

Misafir - 2.300 TL