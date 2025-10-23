Bodo/Glimt zaferiyle Galatasaray'ın kasası doldu! Şampiyonlar Ligi'nden gelen para belli oldu

Galatasaray, tamamen dolu tribünler önünde konuk ettiği Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i Victor Osimhen (2) ve Yunus Akgün'ün golleriyle 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte temsilcimiz, hem Devler Ligi'nde üst tur için önemli bir adım daha attı hem de kasasını doldurmayı başardı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEV ÖDÜLLER

Lig aşamasına katılım karşılığında 18,6 milyon euro 'ayakbastı parası' alan sarı-kırmızılı kulüp, deplasmandaki 5-1'lik Eintracht Frankfurt mağlubiyeti nedeniyle performans primi alamadı. Ancak evinde oynadığı iki maçta galibiyet ödülüne hak kazandı.

İKİ MAÇTA 1,1 MİLYAR TL

İngiliz devi Liverpool karşısındaki 1-0'lık zaferin ardından Bodo/Glimt galibiyetiyle 2 milyon 100 bin euro daha kazanan Galatasaray, şu ana kadar 4 milyon 200 bin euro performans primi elde etti. Sarı kırmızılılar, lig aşamasında gelirini 22 milyon 800 bin euroya (yaklaşık 1,1 milyar TL) yükseltti.