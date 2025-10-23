Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Bodo/Glimt zaferiyle Galatasaray'ın kasası doldu! Şampiyonlar Ligi'nden gelen para belli oldu

Bodo/Glimt zaferiyle Galatasaray'ın kasası doldu! Şampiyonlar Ligi'nden gelen para belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi, Bodo/Glimt, Avrupa, Kazanç, Osimhen, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Galatasaray, Norveç ekibi Bodo/Glimt'i 3-1 yenerek, puanını 6'ya yükseltti. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın en prestijli turnuvasında üst üste aldığı iki galibiyetin yanı sıra UEFA'dan önemli bir gelir elde etti.

Galatasaray, tamamen dolu tribünler önünde konuk ettiği Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i Victor Osimhen (2) ve Yunus Akgün'ün golleriyle 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte temsilcimiz, hem Devler Ligi'nde üst tur için önemli bir adım daha attı hem de kasasını doldurmayı başardı.

Bodo/Glimt zaferiyle Galatasaray'ın kasası doldu! Şampiyonlar Ligi'nden gelen para belli oldu - 1. Resim

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEV ÖDÜLLER

Lig aşamasına katılım karşılığında 18,6 milyon euro 'ayakbastı parası' alan sarı-kırmızılı kulüp, deplasmandaki 5-1'lik Eintracht Frankfurt mağlubiyeti nedeniyle performans primi alamadı. Ancak evinde oynadığı iki maçta galibiyet ödülüne hak kazandı.

Bodo/Glimt zaferiyle Galatasaray'ın kasası doldu! Şampiyonlar Ligi'nden gelen para belli oldu - 2. Resim

İKİ MAÇTA 1,1 MİLYAR TL

İngiliz devi Liverpool karşısındaki 1-0'lık zaferin ardından Bodo/Glimt galibiyetiyle 2 milyon 100 bin euro daha kazanan Galatasaray, şu ana kadar 4 milyon 200 bin euro performans primi elde etti. Sarı kırmızılılar, lig aşamasında gelirini 22 milyon 800 bin euroya (yaklaşık 1,1 milyar TL) yükseltti.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Samsun'da kayıp genç, mahalleliyi çileden çıkardı! Tüm ilçe alarma geçti, ellerinde fener onu arıyorlarAziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin iddianamede yeni detay! Başkan Tekin kocasını "çantacısı" yapmış
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
San Antonio Spurs sezona galibiyetle başladı: Victor Wembanyama'dan double-double - SporSpurs galibiyetle başladı: Wembanyama'dan double-doubleNihat Kahveci'den Osimhen için transfer iddiası! '150 milyon euroya satılır' - SporOsimhen sözleri gündem oldu: 150 milyon euro...İlkay Gündoğan'dan sakatlığı için ilk açıklama! Hangi maçlarda olmayacak? - Sporİlkay'dan sakatlığı için ilk açıklama! Hangi maçlarda yok?'Icardi rüyasından uyanmalı! Bu haliyle TFF 1'inci Lig'de bile oynayamaz' - Spor'Rüyasından uyanmalı! Bu halde TFF 1. Lig'de bile oynayamaz'Spor yazarları Galatasaray-Bodo/Glimt maçı için ne dedi? 'Baştan sona Okan Buruk resitali' - SporSpor yazarları, G.Saray-Bodo maçı için ne dedi?Galatasaray maçında neye uğradıklarını şaşırdılar! Norveçli gazeteciler desibel ölçümü yapıp kulaklarını tıkadı - SporTelefona sarılıp kulaklarını tıkadılar
Sonraki Haber Yükleniyor...