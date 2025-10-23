Kayseri'de üniversitede cinayet! 3 çocuk annesi kadın pompalı tüfekle vuruldu

Korkunç olay Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) yaşandı. İlk bilgilere göre, Edebiyat Fakültesi Halk Bilimi öğrencisi ve 3 çocuk annesi Meliha K., fakülte önünde eski eşi F.K. ile karşılaştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.K., pompalı tüfekle M.K.'ye okul önünde ateş etti. Vurulan kadın ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ERÜ Tıp Fakültesi'ne kaldırılırken, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan M.K. ise ekipler tarafından kampüs içinde yakalanırken, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Erciyes Üniversitesi'nden de şu açıklama yapıldı: