Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kayseri'de üniversitede cinayet! 3 çocuk annesi kadın pompalı tüfekle vuruldu

Kayseri'de üniversitede cinayet! 3 çocuk annesi kadın pompalı tüfekle vuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Cinayet, Pompalı Tüfek, Erciyes Üniversitesi, Eski Eş, Kadın, Polis, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erciyes Üniversitesi’nde okuyan 3 çocuk annesi Meliha K., eski eşi tarafından fakülte önünde pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Zanlı kısa sürede kampüs içinde yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkunç olay Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) yaşandı. İlk bilgilere göre, Edebiyat Fakültesi Halk Bilimi öğrencisi ve 3 çocuk annesi Meliha K., fakülte önünde eski eşi F.K. ile karşılaştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.K., pompalı tüfekle M.K.'ye okul önünde ateş etti. Vurulan kadın ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de üniversitede cinayet! 3 çocuk annesi kadın pompalı tüfekle vuruldu - 1. Resim

M.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ERÜ Tıp Fakültesi'ne kaldırılırken, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan M.K. ise ekipler tarafından kampüs içinde yakalanırken, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de üniversitede cinayet! 3 çocuk annesi kadın pompalı tüfekle vuruldu - 2. Resim

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Erciyes Üniversitesi'nden de şu açıklama yapıldı:

"Değerli öğrencilerimiz ve personelimiz, kampüsümüzde bugün meydana gelen münferit olayın faili, emniyet güçlerimizin hızlı müdahalesiyle kısa sürede yakalanmıştır. Olay, kampüsümüzün genel güvenliğini etkilememektedir. Üniversitemiz gerekli tüm güvenlik önlemlerini titizlikle almıştır. Eğitim-öğretim faaliyetlerimiz planlandığı gibi aksamadan devam etmektedir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Avrupa Ligi heyecanı: Fenerbahçe, Stuttgart'ı ağırlıyor! Eksikler ve muhtemel 11'ler...Ayder Yaylası'nda hayrete düşüren görüntü! Gören mezar sanıyor, gerçek ise bambaşka
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yol kenarındaki cesedin sırrı çözüldü! Kırık far parçası olayı aydınlattı - 3. SayfaYol kenarındaki cesedin sırrı çözüldü! Kırık far parçası olayı aydınlattıAksaray'da korkunç kaza! 3 kardeş canından oldu - 3. SayfaAksaray'da korkunç kaza! 3 kardeş canından oldu12 ilde büyük operasyon: 424 uyuşturucu satıcısı tutuklandı! - 3. Sayfa12 ilde büyük operasyon: 424 uyuşturucu satıcısı tutuklandı!Bayrampaşa'da balkon çöktü! Araç park edenler bin pişman oldu - 3. SayfaSabah aracını gören şoke olduEsrarengiz olay çözüldü! Ölüm değil, cinayet çıktı... Oğlu evde bastı... - 3. SayfaÖlüm değil, cinayet çıktı!Ahırda feci kaza: Öküzün boynuz darbesi ölümle bitti - 3. SayfaAhırda feci kaza: Öküzün boynuz darbesi ölümle bitti
Sonraki Haber Yükleniyor...