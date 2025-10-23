Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Faiz düştüğünde altın ne olur, yükselir mi? TCMB faiz kararı belli oldu

Güncelleme:
Haberler / Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Ekim 2025 faiz indirimi, altın piyasalarında hareketliliğe yol açarken, yatırımcılar gram ve ons altındaki yönü merakla takip ediyor. Düşük faiz ortamının altın fiyatlarına etkisi, enflasyon beklentileri ve küresel dinamiklerle birlikte değerlendiriliyor.

TCMB’nin 23 Ekim 2025’te politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 39,5’e çekmesi, finans piyasalarında yankı uyandırdı. Bu karar, son üç ayda toplam 650 baz puanlık indirim serisinin bir parçası olarak dikkat çekerken, altın fiyatlarının seyri yatırımcıların odak noktası oldu. Peki, faiz düştüğünde altın ne olur, yükselir mi, düşer mi?

FAİZ DÜŞTÜĞÜNDE ALTIN NE OLUR?

Faiz oranlarının düşmesi, altın fiyatları üzerinde genellikle pozitif bir etkiye neden olur çünkü düşük faiz ortamı, mevduat ve tahvil gibi getirili varlıkların cazibesini azaltarak yatırımcıları altına yönlendirir.

TCMB’nin Ekim 2025’te faizi yüzde 40,5’ten yüzde 39,5’e indirmesiyle gram altın alış fiyatı 5.550 TL’ye yaklaşırken, çeyrek altın 9.500 TL seviyesini test etti.

Faiz düştüğünde altın ne olur, yükselir mi? TCMB faiz kararı belli oldu - 1. Resim

FAİZ DÜŞERSE ALTIN YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Faiz indirimleri, altın fiyatlarını genellikle yukarı yönlü etkiler. Düşük faiz, getirili varlıkların cazibesini düşürerek altına olan talebi artırır ve gram altını destekler. 

TCMB'NİN SON FAİZ KARARI NE OLDU?

TCMB, 23 Ekim 2025’te politika faizini yüzde 40,5’ten yüzde 39,5’e indirdi, toplamda son üç toplantıda 650 baz puan indirim yaptı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
