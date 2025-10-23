Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
KPSS sınav takvimi 2026: KPSS sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS 2026 Genel Yetenek ve Genel Kültür sınav tarihler en çok merak edilip araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS sınav takvimi her yıl ÖSYM tarafından yayınlanıyor. Bu kapsamda 2026 KPSS takvimine göre sınav tarihleri, başvuru ve sonuç bilgileri araştırılmaya başlandı.

KPSS 2026 Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavı adayların gündeminde. KPSS sınav takvimi her yıl ÖSYM tarafından açıklanmaktadır. Adaylar, 2026 KPSS takvimine göre sınav tarihleri, başvuru ve sonuç bilgileri hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar.

2026 KPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 KPSS sınavının ne zaman yapılacağına dair henüz net bir bilgi paylaşılmamıştır. KPSS 2026 sınav ve başvuru tarihleri ÖSYM tarafından sınav takviminin açıklanmasının ardından belli olacak.

2026 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026 KPSS başvuru tarihi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından henüz resmi olarak açıklanmamıştır.

Son zamanlardaki başvuru dönemlerinin genellikle Haziran ve Temmuz ayları içerisinde yapılmıştır. Bu bağlamda, 2026 yılı için de başvuruların bu zaman aralığında (muhtemelen Haziran sonu - Temmuz ortası gibi) gerçekleştirilebileceği tahmin ediliyor. Ancak ÖSYM 2026 yılına ilişkin sınav takvimini paylaşmasıyla netleşecektir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

