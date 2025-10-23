Galatasaray'dan açıklama geldi: İşte İlkay Gündoğan'ın sakatlık durumu...

Şampiyonlar Ligi'nde 3-1 sonuçlanan Galatasaray - Bodo Glimt maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen İlkay Gündoğan'ın MR sonucuna dair açıklama geldi.

"SAĞ ARKA ADELESİNDE ORTA DÜZEYDE ZORLANMA VE KANAMA"

Sarı-kırmızılı kulüpten resmi sitesinde yer alan sağlık raporu şöyle:

"Bodo Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda sağ arka adalesinde ağrı hisseden ve sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz İlkay Gündoğan’ın tedavisine başlanmıştır."

SÜPER LİG'DE 2, AVRUPA'DA BİR MAÇTA YOK

Deneyimli futbolcunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı; bu süreçte Göztepe, Trabzonspor ve Ajax maçlarında forma giyemeyeceği öğrenildi.