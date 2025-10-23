Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'dan açıklama geldi: İşte İlkay Gündoğan'ın sakatlık durumu...

Galatasaray'dan açıklama geldi: İşte İlkay Gündoğan'ın sakatlık durumu...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İlkay Gündoğan, Galatasaray, Sakatlık, MR, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılı takımın sahasında 3-1 kazandığı Bodo Glimt karşılaşması öncesi yapılan son taktik antrenmanda sakatlık geçiren İlkay Gündoğan'ın son durumu belli oldu. Galatasaray, 34 yaşındaki yıldız oyuncunun MR sonucunu açıkladı.

Şampiyonlar Ligi'nde 3-1 sonuçlanan Galatasaray - Bodo Glimt maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen İlkay Gündoğan'ın MR sonucuna dair açıklama geldi.

Galatasaray'dan açıklama geldi: İşte İlkay Gündoğan'ın sakatlık durumu... - 1. Resim

"SAĞ ARKA ADELESİNDE ORTA DÜZEYDE ZORLANMA VE KANAMA"

Sarı-kırmızılı kulüpten resmi sitesinde yer alan sağlık raporu şöyle:

"Bodo Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda sağ arka adalesinde ağrı hisseden ve sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz İlkay Gündoğan’ın tedavisine başlanmıştır."

SÜPER LİG'DE 2, AVRUPA'DA BİR MAÇTA YOK

Deneyimli futbolcunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı; bu süreçte Göztepe, Trabzonspor ve Ajax maçlarında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Otobüs şoförü hakaret edip darbetmeye çalışmıştı! Şehit babası konuştu: En çok 'dilenci' kelimesi ağrıma gittiNeşe Aksoy neden öldü, kaç yaşındaydı? Hayatı ve biyografisi gündemde!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Olaylı derbi davasında ara karar! Fenerbahçe'nin eski yöneticisine hapis istemi - SporOlaylı derbi: F.Bahçeli eski yöneticinin hapsi isteniyorBeşiktaş'tan 9 yıl sonra bir ilk: Çarşamba kâbusu sona erdi - SporBeşiktaş'ın çarşamba laneti böyle sona erdiSan Antonio Spurs sezona galibiyetle başladı: Victor Wembanyama'dan double-double - SporSpurs galibiyetle başladı: Wembanyama'dan double-doubleBodo/Glimt zaferiyle Galatasaray'ın kasası doldu! Şampiyonlar Ligi'nden gelen para belli oldu - SporBodo/Glimt zaferiyle Galatasaray'ın kasası dolduNihat Kahveci'den Osimhen için transfer iddiası! '150 milyon euroya satılır' - SporOsimhen sözleri gündem oldu: 150 milyon euro...İlkay Gündoğan'dan sakatlığı için ilk açıklama! Hangi maçlarda olmayacak? - Sporİlkay'dan sakatlığı için ilk açıklama! Hangi maçlarda yok?
Sonraki Haber Yükleniyor...