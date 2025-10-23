Merkez Bankası seriye devam ediyor! Bir faiz indirimi daha

Merkez Bankası 2025'in 8'inci faiz kararını açıkladı. Merkez, faiz indirimlerine temmuz da start vermişti. Temmuzda 300 baz puan indirim yapan TCMB, ekimde ise 250 baz puan indirime gitmişti. Son 2 kararda 550 baz puanlık indirim yapılırken, temmuzda yüzde 46 seviyesinde bulunan faiz eylülde yüzde 40,50'ye indi. Ekim ayında da piyasa beklentisi doğrultusunda indirim serisine devam eden Merkez, faizi 100 puan daha düşürdü.

FAİZ YÜZDE 39,50'YE ÇEKİLDİ

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40,5’ten yüzde 39,5’e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39’dan yüzde 38’e indirmiştir. " ifadeleri kullanıldı.

Merkez'in açıklamasının devamı şöyle:

"Enflasyonun ana eğilimi eylül ayında yükselmiştir. Son döneme ait veriler talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğuna ancak dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret etmektedir. Başta gıda olmak üzere son dönem fiyat gelişmelerinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları kanalıyla dezenflasyon süreci üzerinde oluşturduğu riskler belirginleşmiştir.

"FİYAT İSTİKRARI SAĞLANANA KADAR..."

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

ENFLSYON DETAYI...

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

2025'İN SON FAİZ KARARI ARALIKTA

Merkez Bankası 2025 yılında 1 faiz kararı daha açıklayacak. Bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısının tarihi ise 11 Aralık.