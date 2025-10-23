Moody's'ten Türkiye'nin kredi notuna ilişkin dikkat çeken değerlendirme
Moody's'ten Türkiye'ye ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Moody's Ülke Risk Grubu Kıdemli Kredi Yetkilisi Alexander Perjessy, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin pozitif ivmenin plato yaptığını söyledi.
Moody’s Kıdemli Kredi Yetkilisi Heiko Perjessy, İstanbul'da katıldığı İslami Bankacılık etkinliğinde Türkiye'ye ilişkin bir değerlendirmede bulundu.
KREDİ NOTU DEĞERLENDİRMESİ
Perjessy, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Perjessy, Türkiye’nin kredi notundaki pozitif ivmenin artık plato noktasına ulaştığını belirtti.
DEZENFLASYON SÜRECİNE YAVAŞLAMA
Perjessy, dezenflasyon sürecinde yavaşlama gözlendiğini ifade ederken, iç talebin halen oldukça güçlü olabileceğini söyledi.
