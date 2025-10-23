Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Moody's'ten Türkiye'nin kredi notuna ilişkin dikkat çeken değerlendirme

Moody's'ten Türkiye'nin kredi notuna ilişkin dikkat çeken değerlendirme

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Moody&#039;s&#039;ten Türkiye&#039;nin kredi notuna ilişkin dikkat çeken değerlendirme
Türkiye, Kredi Notu, Ekonomi, İstatistik, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Moody's'ten Türkiye'ye ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Moody's Ülke Risk Grubu Kıdemli Kredi Yetkilisi Alexander Perjessy, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin pozitif ivmenin plato yaptığını söyledi. 

Moody’s Kıdemli Kredi Yetkilisi Heiko Perjessy, İstanbul'da katıldığı İslami Bankacılık etkinliğinde Türkiye'ye ilişkin bir değerlendirmede bulundu. 

KREDİ NOTU DEĞERLENDİRMESİ

Perjessy, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Perjessy, Türkiye’nin kredi notundaki pozitif ivmenin artık plato noktasına ulaştığını belirtti.

Moody's'ten Türkiye'nin kredi notuna ilişkin dikkat çeken değerlendirme - 1. Resim

DEZENFLASYON SÜRECİNE YAVAŞLAMA

Perjessy, dezenflasyon sürecinde yavaşlama gözlendiğini ifade ederken, iç talebin halen oldukça güçlü olabileceğini söyledi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Nihat Kahveci'den Osimhen için transfer iddiası! '150 milyon euroya satılır'Gökçeada'yı sel bastı! Yollar kapandı: Ev ve iş yerleri sular altında kaldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Pandemi sonrası propolise talep arttı: Onlarca hastalığa iyi geliyor, 50 gramı 1250 liradan alıcı buluyor! - Ekonomi50 gramı 1250 liradan alıcı buluyor!Asgari ücret zammında ilk ipucu geldi! İşte masadaki rakamlar - EkonomiAsgari ücret zammında ilk ipucu geldiTüketici güven endeksi ekimde geriledi - EkonomiTüketici güven endeksi ekimde gerilediTüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti - EkonomiEkonomistler aynı tahminde birleşti9 ayda en çok bu markalar sattı! İşte sıfır km ‘en ucuz’ hafif ticari araçlar - Ekonomiİşte sıfır km ‘en ucuz’ hafif ticari araçlarKonut kredilerinde yeni indirim var mı? İşte 1,5 milyon TL’nin geri ödemesi - Ekonomi1,5 milyon TL’nin geri ödemesi ne kadar?
Sonraki Haber Yükleniyor...