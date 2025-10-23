Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti

Merkez Bankası'nın ekim ayı faiz kararı için kritik gün geldi. Milyonların merakla beklediği karar bugün saat 14.00'te açıklanacak.

SON 2 TOPLANTIDA 550 BAZ PUANLIK İNDİRİM

Merkez Bankası temmuz ayında faiz indirimlerine start vermişti. 24 Temmuz tarihinde 300 baz puanlık indirime giden Merkez, faizi yüzde 46'dan yüzde 43'e çekmişti. 11 Eylül'de ise faiz 250 baz puan düşürülerek yüzde 40,50'ye inmişti. Böylece son 2 toplantıda 550 baz puanlık indirim yapılmış oldu.

EKONOMİSTLER 100-150 BAZ PUANLIK İNDİRİM BEKLİYOR

Milyonlar yarın açıklanacak ekim ayı faiz kararına odaklanırken, Merkez'in nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Piyasada genel beklenti 100-150 baz puan arasında indirim yönünde olurken, TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri şöyle:

AA ANKETİ

AA Finans'ın TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmesi yönünde oldu. Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,50 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu. Geçen ay yapılan PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 40,50'ye çekilmişti.

TCMB ANKETİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. Ankette beklenti faizin yüzde 39'a çekilmesi yönünde oldu.

BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg anketi 18 kurumun katılımıyla gerçekleştirildi. Faiz anketine katılan kurumların medyan tahminine göre piyasa, Merkez Bankası’nın faiz oranını 150 baz puan indirimle yüzde 39’a düşürmesini bekliyor.

Ankete göre Ekim ayında en düşük haftalık repo faizi tahmini yüzde 38,5 seviyesinde olurken, en yüksek beklenti yüzde 40,5 oldu. 4 anket katılımcısı Merkez Bankası’nın ekim ayını pas geçmesini bekliyor.

Yıl sonu politika faizine yönelik medyan beklenti ise yüzde 37,5 seviyesinde gerçekleşti. En düşük yıl sonu faiz oranı beklentisi yüzde 36, en yüksek beklenti yüzde 39 oldu.

REUTERS ANKETİ

Reuters anketine katılan ekonomistler 100 baz puanlık indirim bekliyor. Buna göre faizin yüzde 40,50'den yüzde 39,50'ye çekilmesi bekleniyor. Anket medyanına göre, yıl sonunda faiz %37,5, 2026 sonunda ise %27 seviyesinde öngörülüyor.