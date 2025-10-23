Belediyeden çiftçiyi ihya edecek anlaşma! Nilüfer çiftçisi üretecek İstanbul ve Eskişehir tüketecek

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 2023 yılının yazında hizmete giren Hasağan Gıda Merkezi'nde gıda mühendisleri kontrolünde üretim yapıldığını söyledi.

İlçede kendileriyle koordineli çalışan 32 kadın derneği bulunduğunu aktaran Özdemir, "Kadınlarımız kendi malzemeleriye geliyor gıda mühendisleri desteği ve eşliğinde üretim yapıyorlar. Buradaki üretim belirli standartlarda oluyor. Ham madde Nilüfer'in kırsalında Nilüfer çiftçisinden alınıyor" dedi.

"ÇİFTÇİLERİMİZ ÜRETİYOR, BİZ SATIYORUZ"

Kadınların ürettiği reçel, turşu, erişte, sos, tarhana gibi ürünleri aldıklarını ve belediyenin satış mağazalarında değerlendirdiklerini dile getiren Özdemir, şöyle konuştu:

"Çiftçilerin ürettiği ürünler de burada katma değerli ürüne dönüştürülüyor. Tarımda ne üretirseniz sizi tüccara boğdurmayacağız dediğimiz için, çiftçilerin ürettiklerini biz alıyoruz işliyoruz ve satış mağazalarımızda satıyoruz. Yeter ki üretmekten vazgeçmesinler. Gıda Merkezinin amacı da bu. Nilüfer çiftçisini, tarımı desteklemek."

İSTANBUL VE ESKİŞEHİR İLE ANLAŞMA YAPILDI SIRADA İZMİR VAR

Nilüfer ürünlerinin Bursa dışında da satılması için yaptıkları girişimlerin sonuç verdiğini belirten Özdemir, "Nilüfer çiftçisinin, kadınların ürettiği ürünler İstanbul ve Eskişehir'de de satılacak. İstanbul ve Eskişehir büyükşehir belediyeleri ile anlaştık, oralardaki satış mağazalarında Nilüfer'in ürüleri satılacak. İzmir ile de görüşüyoruz." ifadesini kullandı.

Özdemir, Nilüfer tarımını en iyi yere getirmek için mücadele ettiklerini dile getirerek, "Nilüfer'in topraklarının yüzde 74'ü mera orman ve tarım alanı. Büyük bir tarım merkezi Nilüfer. Buradaki üreticilerin hayatlarını sürdürmesi ve üretime devam etmesi için para kazanmaları gerekiyor. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Mühendislik desteği veriyoruz. Tarım alanlarının toprak analizlerini yapıyoruz. Kim nereye ne ekecekse yol gösteriyoruz. Tarım varsa hayat var, tarım büyürse Türkiye büyür." diye konuştu.