Bora Akkaş ve Oben Alkan’ın kızı Suzan yoğun bakımda! Hastalığı ortaya çıktı

“Geniş Aile” dizisinde canlandırdığı “Zekai” karakteriyle tanınan oyuncu Bora Akkaş, yaklaşık iki yıl süren birlikteliğin ardından Şubat 2023’te Oben Alkan ile evlendi.

SUZAN YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYOR

İki yıl önce nikah masasına oturan ünlü çift, aynı sene dünyaya gelen kızları Suzan’ın sağlık durumu nedeniyle büyük endişe yaşadı. Yoğun bakımda tedavi gören küçük Suzan’ın durumu hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yapan Oben Alkan, sevenlerine teşekkür etti.

OBEN ALKAN: YARIN ÇIKAR DİYE DİYE 4. GECEYE GELDİK

Alkan, paylaşımında “Arayan, soran, dua eden, kalbi bizimle olan herkese binlerce teşekkürler. Biz iyiyiz. Hala yoğun bakımdayız. 'Yarın çıkar' diye diye dördüncü geceye geldik ama yarın normal odaya alıyorlar” ifadelerini kullandı.

Çiftin sevenleri, Suzan için geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve ikiliye pek çok mesaj geldi.