Bora Akkaş ve Oben Alkan'ın kızı Suzan yoğun bakımda! Hastalığı ortaya çıktı

Bora Akkaş ve Oben Alkan’ın kızı Suzan yoğun bakımda! Hastalığı ortaya çıktı

Güncelleme:
Oyuncu Bora Akkaş ile Oben Alkan çiftinin iki yaşındaki kızları Suzan, geçtiğimiz günlerde zatürre teşhisiyle yoğun bakıma alındı. Küçük Suzan’ın yaklaşık dört gündür hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Geniş Aile” dizisinde canlandırdığı “Zekai” karakteriyle tanınan oyuncu Bora Akkaş, yaklaşık iki yıl süren birlikteliğin ardından Şubat 2023’te Oben Alkan ile evlendi. 

Bora Akkaş ve Oben Alkan’ın kızı Suzan yoğun bakımda! Hastalığı ortaya çıktı - 1. Resim

SUZAN YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYOR

İki yıl önce nikah masasına oturan ünlü çift, aynı sene dünyaya gelen kızları Suzan’ın sağlık durumu nedeniyle büyük endişe yaşadı. Yoğun bakımda tedavi gören küçük Suzan’ın durumu hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yapan Oben Alkan, sevenlerine teşekkür etti.

Bora Akkaş ve Oben Alkan’ın kızı Suzan yoğun bakımda! Hastalığı ortaya çıktı - 2. Resim

OBEN ALKAN: YARIN ÇIKAR DİYE DİYE 4. GECEYE GELDİK

Alkan, paylaşımında “Arayan, soran, dua eden, kalbi bizimle olan herkese binlerce teşekkürler. Biz iyiyiz. Hala yoğun bakımdayız. 'Yarın çıkar' diye diye dördüncü geceye geldik ama yarın normal odaya alıyorlar” ifadelerini kullandı.

Bora Akkaş ve Oben Alkan’ın kızı Suzan yoğun bakımda! Hastalığı ortaya çıktı - 3. Resim

Çiftin sevenleri, Suzan için geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve ikiliye pek çok mesaj geldi.

