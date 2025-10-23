Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Esrarengiz olay çözüldü! Ölüm değil, cinayet çıktı... Oğlu evde bastı...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Esrarengiz olay çözüldü! Ölüm değil, cinayet çıktı... Oğlu evde bastı...
Adana'da otomobilde ölü bulunan adamın, yasak ilişki yaşadığı kadının oğlu tarafından dövüldüğü ortaya çıktı. Dayısı ile birlikte tutuklanan genç, "Ne işin var evimizde dedim. Çık git dememen rağmen çıkmadı. Kavga sırasında zorla çıkarttım. Öldürme kastım yoktu" dediği öğrenildi.

Olay, 21 Ekim günü saat 17.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. 54 yaşındaki İlyas Ünalan, aracıyla seyir halindeyken fenalaşarak yol ortasında durdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ünalan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

YASAK İLİKİ YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı ilk incelemede Ünalan'ın vücudunda darp izlerine rastladı. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada, dedektifler çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip Ünalan'ın ölümünden kısa süre önce N.C. (45) isimli kadının evinden çıktığını tespit etti. Cinayet ekipleri, Ünalan ile N.C.'nin yasak ilişki yaşadığını ortaya çıkardı.

Esrarengiz olay çözüldü! Ölüm değil, cinayet çıktı... Oğlu evde bastı... - 1. Resim

Öldürülen İlyas Ünalan

OĞLU EVDE BASMIŞ!

Ünalan'ın, ölümünden dakikalar önce N.C.'nin oğlu Onur C. (27) tarafından evde annesiyle birlikte yakalandığı çıkan kavgada tarafların birbirini darp ettiği öğrenildi. Ünalan, olayın ardından evden ayrıldı ancak kısa süre sonra aracında hayatını kaybetti. 

Esrarengiz olay çözüldü! Ölüm değil, cinayet çıktı... Oğlu evde bastı... - 2. Resim

Fotoğraftaki Onur C.

"'ÇIK' DEDİM, ÇIKMADI"

Polis olayla ilgili şüpheli olarak anne N.C., oğlu Onur C., ve dayı G.C. (47)gözaltına alındı. Emniyet götürülen Onur C.'nin, "Ne işin var evimizde dedim. Evden çık git dememe rağmen çıkmadı. Kavga ettik, zorla evden çıkardım. Öldürme kastım yoktu" dediği öğrenildi.

AMCA - YEĞEN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur C. ve dayı G.C. çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Anne N.C. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

