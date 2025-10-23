Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler PPK toplantısında!

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorgulanıyor. Yeni toplantıda piyasaların odaklandığı soru, faiz indirimi olup olmayacağı ve bu adımın finansal piyasalara nasıl yansıyacağı..

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, yılın yedinci faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Piyasalar Eylül ayında politika faizinin yüzde 43’ten yüzde 40,5’e düşürülmesinin ardından gözlerini yeniden Merkez Bankası’na çevirdi.

FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI, FAİZLER DÜŞECEK Mİ?

AA Finans’ın anketine katılan 22 ekonomistin çoğunluğu, Merkez Bankası’nın politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5’e çekmesini bekliyor. Yıl sonu medyan tahmini ise yüzde 37,5 seviyesinde. Uzmanlar Merkez Bankası’nın kararını şekillendirecek faktörler arsında enflasyon görünümü, döviz kuru istikrarı ve küresel piyasa koşullarının öne çıktığını belirtiyor.

Muhtemel senaryolara göre faiz indirimi 150 baz puan veya daha fazla olursa TL’nin risk primi yükselebilir, dolar/TL artabilir ve Borsa İstanbul’da satış baskısı oluşabilir.

Beklenenin altında bir indirim veya sabit tutma durumunda TL kısa vadede destek bulabilir ve bankacılık hisselerinde rahatlama görülebilir. Düşük ihtimalli görülse de faiz artırımı yapılırısa Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadelede kararlılığı ön plana çıkar ve kurda kısa vadeli geri çekilme yaşanabilir.

PPK TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Para Politikası Kurulu toplantısı 23 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek. Kararın saat 14.00'te açıklanmasıyla birlikte piyasalar yönünü net şekilde görecek.