Ural Kaspar kimdir, ne iş yapıyor? İrem Helvacıoğlu'nun eşi olarak biliniyor

Ural Kaspar kimdir, ne iş yapıyor? İrem Helvacıoğlu'nun eşi olarak biliniyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar geçirdikleri kaza sonrası yeniden gündeme geldi. İstanbul'un Suadiye ilçesinde işlettiği mekanı ile tanınan Ural Kaspar kimdir, ne iş yapıyor merak ediliyor.

Magazin dünyasında son dönemde adı sıkça duyulan Ural Kaspar, hem özel hayatı hem de iş dünyasındaki faaliyetleriyle dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ile evlenmesinin ardından geniş bir kesim tarafından tanınan Kaspar, özellikle restoran işletmeciliği alanındaki kariyeriyle öne çıkıyor.

URAL KASPAR KİMDİR?

Ural Kaspar, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda bulunan Suadiye semtinde restoran işletmeciliği yapan bir iş insanıdır. Adı, son dönemde oyuncu İrem Helvacıoğlu ile olan ilişkisi ve evliliği nedeniyle magazin gündemine taşındı. Kaspar, kamuoyuna açık açıklamalarda bulunmasa da sosyal medyada aktif olarak paylaşımlar yapıyor.

Ural Kaspar kimdir, ne iş yapıyor? İrem Helvacıoğlu'nun eşi olarak biliniyor - 1. Resim

URAL KASPAR NE İŞ YAPIYOR?

Kaspar, Suadiye'de bir restoranın sahibidir. Gastronomi sektöründe işletmeci olarak faaliyet gösteren Kaspar, markalaşma ve sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

İREM HELVACIOĞLU'NUN EŞİ KİMDİR, KİMİNLE EVLİ?

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim 2024 tarihinde Ural Kaspar ile evlendi. Çiftin sade bir törenle dünyaevine girmesi magazin basınında geniş yer bulmuş, Kaspar’ın kim olduğu bu tarihten sonra daha çok merak edilmeye başlandı.

 

